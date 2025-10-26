Figuras Locales en la Contienda Nacional: Dany Tavela y Joaquín Ojeda buscan una banca en Diputados

La campaña electoral para renovar la banca de Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires pone el foco en referentes con arraigo en la región. Dos nombres vinculados a Junín y la zona se encuentran posicionados en listas clave que competirán en las próximas elecciones.

Por un lado, Danya Tavela, referente de Provincias Unidas liderada por Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, figura en el cuarto lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales. Su posición en la boleta representa una apuesta fuerte de la alianza por sumar representación territorial en la Provincia.

Por otro lado, en la lista de La Libertad Avanza (LLA), se encuentra Joaquín Ojeda, actual titular de PAMI en Junín. Ojeda ocupa el decimoquinto lugar de la nómina, buscando consolidar el espacio libertario en la región con una candidatura que representa a "Las Fuerzas del Cielo".

Ambas candidaturas ofrecen a los votantes de Junín y la región una opción para elegir representantes que, si bien forman parte de coaliciones provinciales amplias, tienen vínculos directos con la realidad local. Los electores definirán qué espacio logra ingresar más representantes a la Cámara Baja.