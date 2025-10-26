¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciudad

Valeria Arata: "Hoy, más que nunca, necesitamos seguir construyendo una Argentina con más trabajo"

La senadora electa Valeria Arata emitió su voto esta mañana en Junín, en el marco de las elecciones nacionales para elegir diputados y diputadas nacionales.

Por Redacción

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 13:48

La senadora electa Valeria Arata emitió su voto esta mañana en Junín, en el marco de las elecciones nacionales para elegir diputados y diputadas nacionales.

“Cada elección es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la democracia y con el futuro del país. Votar es un acto de responsabilidad y también de esperanza. Hoy, más que nunca, necesitamos seguir construyendo una Argentina con más trabajo, más producción y más igualdad”, expresó Arata tras salir del establecimiento donde sufragó.

Asimismo, destacó la importancia de la participación ciudadana: “Invito a todas y todos los argentinos a acercarse a votar con convicción. La democracia se fortalece con la voz de cada persona, con el respeto y el compromiso colectivo. Cada voto cuenta y marca el rumbo de lo que viene”.

Finalmente, Arata subrayó que “las decisiones que se toman en el Congreso deben estar siempre orientadas a cuidar el empleo, defender la industria nacional y garantizar oportunidades para el desarrollo de las familias argentinas”.