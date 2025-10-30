Saforcada se prepara para vivir la Fiesta del Peón Rural

El Gobierno de Junín, la delegación municipal y la Sociedad de Fomento de Saforcada convocan a todos los vecinos y familias de la ciudad y la región a participar de los festejos que se llevarán a cabo el domingo , con punto de encuentro en la plaza principal.

Desde el área de Turismo destacaron la importancia que tienen las fiestas para los pueblos en lo que respecta a la revalorización de costumbres y tradiciones, como así también para la atracción turística durante todo el año con el énfasis puesto en la promoción y bondades del turismo rural, la vida tranquila y el contacto con la naturaleza que brindan las localidades.

A propósito de la relevancia turística que tiene esta festividad popular, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Gobierno de Junín, expresó que “las fiestas son eventos que realzan a los pueblos y ponen en manifiesto la importancia y los valores de los usos y costumbres, en este caso vinculadas a los trabajadores del campo”, y agregó: “Esta es una fiesta que ya lleva más de 25 años de vigencia y eso pone en evidencia la relevancia que tiene esta festividad para toda la localidad de Saforcada”.

Seguidamente, Bortolato manifestó que “en cada una de las ediciones de la Fiesta del Peón Rural el pueblo se llena de gente, con muchísimos vecinos y familias de Junín y de distintas ciudades de la región que vienen a disfrutar, con lo cual se genera todo un movimiento turístico muy importante que posiciona al partido como un destino de relevancia”.

El funcionario también comentó que “a lo largo de todo el año trabajamos conjuntamente con las instituciones de todo el partido para que haya eventos vinculados al turismo rural y de los pueblos, como forma de promover las tradiciones, usos y costumbres de cada una de las localidades”. Al mismo tiempo, dijo que “todo indica que el clima acompañará el día domingo 2 así que los esperamos a todos para que disfruten de las distintas actividades pensadas para todas las familias”.

Por su parte, Jorgelina Meccia, integrante de la Sociedad de Fomento de Saforcada, indicó que “como bien destacó Luis, estas fiestas son sumamente importantes para cada uno de los pueblos y es muy importante, tanto para el movimiento turístico que genera, como también para la revalorización de las costumbres y tradiciones que constituyen nuestra identidad”. En continuidad, mencionó que “esperamos una gran convocatoria e invitamos a que todos nos acompañen en esta nueva edición de la Fiesta del Peón Rural en Saforcada, el próximo domingo 2”.

A su turno, Juan Carlos Nápoli, delegado municipal de Saforcada, declaró: “Quiero agradecer al Municipio por el apoyo grande que nos brinda para que podamos concretar esta fiesta, sin el cual no podríamos llevarla adelante y tenemos muchas expectativas puestas para esta nueva edición de la Fiesta del Peón Rural, así que esperamos que el clima acompañen de la mejor manera y que mucha gente pueda disfrutar de las distintas propuestas que habrá”.

En tanto, José Bramajo, presidente de la Sociedad de Fomento de Saforcada, agradeció a la Municipalidad por el apoyo y señaló que “vamos a contar con una gran cantidad de propuestas y actividades pensadas para todas las familias, con muchos espectáculos y shows artísticos con la presencia del ballet ‘Lirolay’, Alma Romero, ‘Nuevos Sueños’ y ‘Engualichados’”. Posteriormente, manifestó que “también se llevará a cabo el tradicional desfile de instituciones, juego de riendas, sortijas y todo lo necesario para que pasen un linda tarde de domingo”.