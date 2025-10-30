Presentan un proyecto para que en Junín puedan funcionar los servicios de Uber, Cabify y Didi

La concejal Belen Veronelli elevó a la consideración del Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para permitir el funcionamiento en nuestra ciudad del servicio de transporte privado de pasajeros a través de plataformas digitales; tales como Uber, Cabify y Didi

La puesta en vigencia de esta ordenanza permitirá a los habitantes de Junín acceder a un servicio que ya existe en otras ciudades de la Argentina, entre las que se cuentan las principales capitales provinciales, Gran Buenos Aires, CABA у ciudades como Bahía Blanca, La Plata, Campana, Cañuelas, Necochea, Mar del Plata, Mar del Tuyu entre otras.

Estas plataformas ofrecen una manera rápida y conveniente de reservar viajes, con opciones de pago flexibles y la posibilidad de monitorear la llegada del vehículo en tiempo real; a la vez que abre un abanico de posibilidades laborales y permite que Junín dé un paso importante en materia de transporte privado de pasajeros.