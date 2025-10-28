Maratón Quirúrgica en el HIGA Junín: se realizaron 25 cirugías de vesícula

El pasado viernes finalizó la Maratón Quirúrgica en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín «Dr. Abraham F. Piñeyro» y en total se realizaron 25 cirugías de vesícula.

La iniciativa que fue impulsada por el Ministerio de Salud bonaerense se desarrolló desde el lunes 20 hasta hoy y de esta manera se logró cumplir con el objetivo de reducir la lista de espera quirúrgica.

En el marco de este cierre, desde el equipo directivo del HIGA Junín, conformado por el director ejecutivo Fernando Crocco y los asociados Cristina Cerulli, Cristina Tejo y Mario Scévola, expresaron: “Cerramos la Maratón Quirúrgica Provincial de Vesículas en el HIGA Junín. Fueron 5 días y 25 cirugías realizadas gracias al compromiso y trabajo en equipo de cirujanos, anestesistas, instrumentadores, enfermería, personal administrativo, limpieza y mantenimiento del área quirúrgica”.

“Un logro colectivo que refleja la organización y la dedicación de quienes cada día hacen posible una salud pública de calidad”, finaliza el comunicado.

Es importante destacar que el HIGA Junín integró la nómina de los 38 hospitales públicos provinciales que formaron parte de la maratón de cirugías laparoscópicas de vesícula y que en territorio bonaerense se logró intervenir a 1000 pacientes desde el lunes hasta este viernes.

En el marco de este proyecto, desde el ministerio explicaron que las cirugías de vesícula responden a una de las patologías más frecuentes en guardias hospitalarias.

La litiasis vesicular consiste en la formación de cálculos en la vesícula biliar, órgano que almacena la bilis y ayuda a digerir las grasas. Los cólicos biliares provocan dolores intensos en el abdomen derecho, y muchas veces requieren una intervención quirúrgica programada.

En definitiva, concretada esta acción, la Provincia logra reforzar su política de cirugías programadas para reducir los tiempos de espera, optimizar recursos hospitalarios y mejorar la calidad de vida de miles de personas.