Un hombre de 57 años fue detenido por estafa

Un hombre resultó detenido en el marco de una causa por estafa tramitada por la UFI Nº 6 de Junín.

Personal de la DDI Junín procedió a la detención en intersección de las calles Discépolo y Levalle de un ciudadano argentino, instruido, viudo, de 57 años que en virtud sobre el que pesaba una orden judicial por el delito de estafa.

El magistrado interviniente dispuso su traslado a sede judicial a fines de tomarle declaración.

Por otro lado, un hombre mayor de edad fue detenido por el delito daño y desobediencia (contexto violencia de género) en una causa en la que interviene el Tribunal Oral Criminal N° 1 del Dpto. Judicial Junín.

Parte del grupo operativo DDI Junín procedió en vía pública a la interceptación y posterior detención del sujeto de 24 años.

Mantenida comunicación con el magistrado de intervención, este avaló lo actuado y dispuso que el ciudadano sea trasladado a sede Judicial.