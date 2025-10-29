Se viene el 18° Encuentro Nacional de Chevrolet en el PNLG

El próximo sábado 1° y domingo 2 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de este importante encuentro que organiza el Chivo Club Junín en el Parque Natural Laguna de Gómez (PNLG) con el acompañamiento de la Municipalidad, que convocará a amantes de estos autos que concurrirán de distintas partes de la provincia y del país con el objetivo para participar de las diferentes actividades y disfrutar de los atractivos turísticos locales.



El sábado 1° de noviembre llegarán los primeros automóviles hasta el punto de encuentro que estará ubicado en la zona del camino costero, más precisamente por el parador Jasón, para proceder luego a una caravana por el balneario municipal y el autódromo y demás juegos de destreza. Además, a las 21.30hs se realizará la cena show con la actuación del ex cantante de “Los Chicos Pirata”, Gastón Pereyra y para el que todavía quedan algunas entradas disponibles.



En tanto, el domingo 2 el punto de encuentro será en el predio ubicado en frente a la Sociedad de Fomento del PNLG, donde se realizará un desayuno compartido entre todos los asistentes, más sorteos y entrega de obsequios y la actuación de bandas de rock en vivo para complementar la experiencia. Además, desde la organización destacaron que también habrá un paseo de emprendedores para que todos los vecinos y familias de Junín y la región puedan disfrutar, como así también de la exposición de los diferentes Chivos presentes.



Al respecto, Mauricio Torres, del área de Eventos del Gobierno de Junín, indicó que “estamos muy contentos por acompañar nuevamente al Chivo Club Junín en la organización del 18° Encuentro Nacional de Chevrolet que tendrá lugar en nuestra ciudad los próximos 1 y 2 de noviembre, con punto de encuentro en el Parque Natural Laguna de Gómez”. Luego, señaló que “el sábado 1° ya va a haber una concentración importante de vehículos en la zona del camino costero, más precisamente por Jasón y una cena show a la noche”.



Torres también comentó que “el domingo 2 el punto de encuentro será enfrente de la Sociedad de Fomento del PNLG, donde habrá una exposición de autos, paseo de emprendedores y van a tocar bandas musicales, así que los invitamos a todos los vecinos de Junín y la región a que se sumen”.



“Este es un evento muy lindo que generan los chicos de Chivo Club Junín, quienes realizan un gran trabajo y con mucho esfuerzo logran que cada año mejore la propuesta”, dijo Torres.



Por su parte, Lorenzo Esquivel, presidente del Chivo Club Junín, agradeció al Municipio por el apoyo y declaró que “estamos muy contentos y con muchas expectativas por esta nueva edición del Encuentro Nacional de Chevrolet en nuestra ciudad, el sábado 1° vamos a estar en el parador Jasón a eso de las 10hs para recibir a las primeras agrupaciones que vienen de Villa Constitución, Mar del Plata y la zona, y vamos a realizar una caravana por el PNLG”.



“El domingo 2 nos vamos a concentrar en la zona de la Sociedad de Fomento del PNLG, donde vamos a hacer un desayuno compartido, entrega de obsequios para todos los presentes, más la actuación de bandas de rock en vivo y un paseo de artesanos, así que invitamos a toda la comunidad a que nos acompañe”, agregó Esquivel.



Asimismo, el organizador sostuvo que “el club cumple los 25 años de vida en el 2026 y esta es una propuesta de larga data que se mantiene en el tiempo, impulsada en su momento por chicos que aún persisten y aportan dentro de la institución y hace un tiempo nos pusimos al frente de esto”. En continuidad, afirmó que “se fueron mejorando muchas cuestiones porque siempre hay algo por hacer, en esta oportunidad agregamos más actividades y un paseo de emprendedores para que todos los vecinos y familias puedan disfrutar, además de los amantes de los fierros”.



A su turno, Héctor Nastasi, integrante de dicha institución fanática de la marca Chevrolet a nivel local, señaló que “esperamos la llegada de unos 50 o 60 autos provenientes de distintas partes de la provincia de Buenos Aires y del país, con la posibilidad de que sean muchos más, así que tenemos muchas expectativas puestas en esto y ojalá que sea una fiesta como todos los años”.



“Queremos agradecer a la Municipalidad por el apoyo permanente y constante que nos brindan todos los años, ellos siempre están presentes para cada cosa que precisamos y nos brindan una mano muy grande para la organización de este evento, ya sea con el ordenamiento del tránsito, como también para sumar emprendedores para que puedan participar”, destacó Nastasi y completó: “Va a ser una propuesta abierta para todo el público en general, ya sea para los amantes de autos como para todas aquellas personas que quieran recorrer y disfrutar de las distintas actividades”.



Por último, Lorenzo Esquivel informó que “el día sábado 1° se va a llevar a cabo la cena en Jasón a las 21.30hs, con la actuación de Gastón Pereyra ex cantante de la banda ‘Los Chicos Pirata’ y ya tenemos prácticamente todas las entradas vendidas, pero todavía quedan algunas disponibles así que los que estén interesados pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes ‘Chivo Club Junín’ en Instagram y Facebook”.