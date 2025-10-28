Trascendieron detalles de cómo será la remodelación de la calle Rivadavia

“La idea es aprovechar que se retomó la obra para potenciar la avenida Rivadavia. Queremos crear en esa zona una identidad que tenga la imagen de un centro comercial a cielo abierto, que es lo que propone el departamento ejecutivo”.adelantó Eel arquitecto Juan Dillon, Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Junín, a Grupo La Verdad

Además de la Cámara de Comercio y los servicios técnicos de la municipalidad, los propios comerciantes van a participar de la mesa de trabajo y dialogo. “Se va a trabajar sobre las necesidades y expectativas de los comerciantes y los frentistas, sabiendo que todo ese trayecto tiene distintas características. Va a haber grupos por áreas y tramos para llevar esto adelante. Queremos darle carácter general. La gente se esforzó para poner sus negocios con su personalidad y la idea ahora es que sea un conjunto, que sería el centro comercial”, comentó Dillon.

En cuanto a los plazos, el entrevistado por dicho medio reveló que “la idea es impulsarlo en poco tiempo y que acompañe a las obras del viaducto. Apuntamos a tener algunos sectores realizados para principios de 2027”.

Acerca de cuáles serán los aspectos a remodelar, indicó que “tenemos que cuidar y mejorar el tema movilidad, como las dársenas y superficie de estacionamiento, cambiar la iluminación, tener un patrón de veredas que sea identificable, agregar elementos vegetales, cartelería y todo el aspecto comercial”.

También contó que uno de los temas a tratar será la situación de la doble mano de la avenida y la posibilidad de que sea de una sola mano, según el impacto que tenga la obra en general.

En las últimas horas, Marianela Mucciolo, presidenta de la SCIJ, se expresó sobre el tema y aportó: “Vamos a coordinar las mesas de trabajo conjunto con el Municipio para avanzar complementariamente con esta nueva etapa de embellecimiento del centro comercial a cielo abierto de Rivadavia, en beneficio de todos estos comerciantes que lo tienen más que merecido por todo lo que tuvieron que atravesar