Sarmiento se prepara para el duelo ante Platense

El plantel de Sarmiento comenzó la semana con la misión de preparar el duelo ante Platense de la fecha 14, que se jugará el lunes a las 16.45 horas, en el Estadio Ciudad de Vicente López.

La primera práctica fue por la mañana de este lunes, en el Centro de Alto Rendimiento, con todo el grupo de futbolistas disponibles trabajando en la cancha número dos. El que se quedó junto a los kinesiólogos fue Julián Contrera ya que la idea es que se termine de recuperar del esguince de tobillo y que con el correr de la semana se acople al grupo para viajar a Buenos Aires el domingo.

En cuanto al próximo compromiso, el cuerpo técnico deberá buscar reemplazante para Joel Godoy que llegó a la quinta amonestación y se perderá el juego ante el Calamar y en esa misma situación está Carlos Villalba, que ante Rosario Central estuvo en el banco de los suplentes. En relación al rival, luego de la derrota frente a Independiente del viernes, Cristian González fue cesanteado de su puesto de entrenador y el conjunto marrón busca a un reemplazante.

La última chance

La Reserva se juega su última carta para clasificar a los octavos de final del Torneo Proyección Clausura. El Verde (17 puntos y -5 de diferencia) enfrenta a San Lorenzo (20 y 0), este martes a las 15 horas, con la obligación de ganar y esperar otros resultados para acceder a la siguiente instancia.

Un triunfo, que Platense (19 y -7) empate o pierda con Gimnasia (tercero) y que Lanús (20 y -5) pierda frente a Atlético Tucumán (quinto) son las combinaciones que espera el elenco de Martín Funes para luego mirar que Talleres (17 y -6) y San Martín de San Juan (17 y -7) no ganen por una diferencia mucho mayor que la propia.

La formación: Danilo Monza; Matías Rosales, Gregorio Pulero, Pedro Velázquez, Simón Comesaña; Valentino Massi, Facundo Alaggia; Federico Mazzurco, Agustín Molina, Brandon Márquez; y Lucas Girotti.