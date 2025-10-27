Se inauguró la tradicional muestra de docentes y alumnos de la “Xul Solar”

La Escuela de Arte “Xul Solar” y la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín realizaron la apertura oficial de esta exposición con más de 30 años de vigencia, en el Museo Municipal de Arte “Ángel María de Rosa” (Sáenz Peña 141). Desde la institución educativa agradecieron al Municipio por el apoyo permanente y por poner a disposición este espacio cultural para que se concrete esta propuesta.

Como todos los años, en la muestra se expondrán producciones realizadas por profesores y alumnos avanzados de las distintas carreras y talleres que forman parte de la escuela, como pintura, diseño, diseño gráfico, instalación, cerámica, fotografía, grabados, etc. Convocan a los vecinos a formar parte de la inauguración para apreciar las obras y aprovechar la oportunidad de conversar con sus autores y autoras.

A propósito de esta muestra tradicional, María Teresa Rodriguez, directora de la Escuela de Arte “Xul Solar”, manifestó: “Como todos los años y a esta altura nosotros hacemos un cierre de las producciones en los talleres, por medio de una muestra de la que participan profesores y alumnos avanzados de la institución”, y agregó: “El año pasado la ‘Xul Solar’ cumplió los 50 años de vida y en este 2025 se cumplen más de 30 años que venimos organizando esta exposición”.

Seguidamente, Rodríguez expresó que “en cada edición siempre se muestran todos los tipos de producciones que se generan dentro de nuestra institución, vinculadas a pinturas, grabados, instalaciones, fotografías, cerámicas, diseños y diseños gráficos”. Luego, invitó «a toda la comunidad a visite la muestra que se extenderá hasta el 16 de noviembre”.