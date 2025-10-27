Despiden los restos de Julio Darquizán

Como es sabido, el accidente es objeto de investigación por parte de la fiscalía a cargo de la Dra. Fernanda Sánchez para establecer las causas y mecánica del mismo.

Ocurrió cerca de las 6 de la mañana, en barrio Cerrito Colorado, en cercanías del cruce de las calles Omaguaca y Los Grillos, cuando un grupo de trabajadores de Ashira realizaba sus tareas habituales.

Por motivos que se determinarán, Darquizán fue impactado por el camión recolector de residuos, recibiendo lesiones de extrema gravedad por lo que perdió la vida en forma casi inmediata.

La víctima, de 56 años, además de su trabajo, era un concurrente y colaborador permanente de la peña 24 de Noviembre en las distintas actividades solidarias que llevan adelante.

Fueron precisamente sus amigos y compañeros de la peña quienes a través de las redes sociales se despidieron de Darquizán.

“Nuestro amigo se ha ido. No tenemos palabras para expresar tanto dolor. Damos nuestro pésame a la familia Darquizán. Amigo, te vamos a extrañar mucho. Fuiste un pilar en nuestra peña, siempre acompañando, sumando; incluso quebrado ibas a acompañarnos. Ojalá descanses en paz.”

Por su parte, desde la Federación de Sociedades de Fomento se refirieron a una “Muy triste noticia, lamentamos lo ocurrido con el trabajador de la recolección de residuos de la empresa ASHIRA. Nuestro más sentido pésame a familiares y compañeros de Julio Darquizán”.

Los trabajadores de Ashira, a partir del momento del accidente, suspendieron sus tareas en medio de mucha tristeza y recién se retomará la actividad mañana martes.