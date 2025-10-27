Distintas aprehensiones registradas por delitos diversos durante el fin de semana

En el marco de los dispositivos preventivos dispuestos para los fines de semana, los que tiene continuidad a los que se desarrollan durante la semana y los que son diagramados en las reuniones de coordinación que se llevan a cabo entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno local.

Se registraron varias aprehensiones en el marco de los mismos, los que son implementados con fines de prevenir delitos y faltas en general, incrementándose la presencia Policial en las calles.

Dos aprehensiones por un arrebato fueron efectivizadas por efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera. Tras ser asignados a una investigación tras un arrebato en calles Gandini y Charras en donde sujetos a bordo de una motocicleta le sustrajeran pertenencias a una mujer, los investigadores tras una minuciosa y exitosa investigación lograron dar con los autores del hecho tras el análisis de material fílmico aportado por las cámaras de seguridad de COM Municipal y privadas, como así también tras llevar a cabo tareas de campo y la recolección de testimonios. Con las pruebas reunidas solicitan a la fiscalía interviniente orden de allanamiento en la urgencia para un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Gandini y 6 de Agosto del barrio Ricardo Rojas. Con la manda otorgada inmediatamente se dirigieron hasta allí los pesquistas juntamente con efectivos del Grupo Motorizado SASU arrojando la diligencia resultado positivo, procediéndose al secuestro de objetos pertenecientes a la víctima, prendas de vestir utilizadas en el hecho y un pistolón.

Asimismo se procedió a la aprehensión de uno de los autores del hecho por el delito de ROBO Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO el cual fue trasladado a sede Policial y puesto a disposición de la Justicia. Continuando con las tareas investigativas tendientes a dar con el restante delincuente, los pesquistas convocados por efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda en el marco de otras causas con injerencia en dicha dependencia realizan un allanamiento en un domicilio de calle Ecuador al 500 aproximadamente del barrio La Celeste, en donde logran dar con restante autor del arrebato, un sujeto de 21 años de edad, secuestrándose además la motocicleta utilizada en el hecho. Tras ello el delincuente fue trasladado a sede Policial por el delito de ROBO y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otras dos aprehensiones fueron llevadas a cabo por efectivos del Destacamento Policial Laguna de Gómez. Tras una denuncia radicada por un vecino del parque en donde daba cuenta que mientras pernoctaba le habían sustraído objetos y dinero en efectivo.

Tras ello los uniformados de dicha dependencia Policial tras una minuciosa, rápida y exitosa investigación solicitan orden de allanamiento en la urgencia a la Fiscalía interviniente para un domicilio de calle Di Pierro al 700 aproximadamente, la cual fue inmediatamente otorgada en dicho elementos Policial procedimiento fue llevado a cabo por los efectivos en forma conjunta con efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera y del Comando de Patrullas arrojando la diligencia resultado positivos, secuestrándose todas las pertenencias sustraídas. Asimismo se secuestró marihuana, golosinas y una importante suma de dinero. Fueron aprehendidos los autores del hecho, un sujeto de 34 años de edad quien cuenta con amplios antecedentes delictivos y una mujer de 41 años de edad, quienes fueron trasladados a sede Policial por el delito de HURTO e INFRACCION LEY 23.737.

Otro procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Patrullas en horas de la noche. En calle Rivadavia de la zona céntrica procedieron a la aprehensión de dos menores de 14 años de edad quienes con aerosoles se hallaban pintando grafitis en paredes. Se procedió a efectivizar el traslado de los mismos a sede Policial por el delito de DAÑO y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Un nuevo procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en inmediaciones de Ruta 188 y Soldado Argentino. Allí efectivos del Comando de Patrullas procedieron en horas de la tarde a la aprehensión de dos sujetos de 23 y 25 años de edad quienes se hallaban allí sustrayendo objetos, previo violentar vidrio de la finca. Los mismos fueron trasladados a sede Policial por los delitos de ROBO Y DAÑO y puestos a disposición de la Justicia.

Otra aprehensión se registró en una vivienda de calle Gral. Paz al 1200 aproximadamente del barrio Libertad. Allí los efectivos procedieron a la aprehensión de un sujeto de 30 años de edad quien agrediera físicamente a su pareja, una mujer de 36 años de edad provocando además daños en un televisor.

El mismo fue trasladado a sede Policial por los delitos de LESIONES LEVES AGRAVADAS Y DAÑO y puesto a disposición de la Justicia.

En Bto. de Miguel y Rivadavia de la zona céntrica, efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL procedieron a la identificación de un sujeto de 23 años de edad, a quien le secuestraron en su poder envoltorio con marihuana. El mismo fue trasladado a sede Policial por INFRACCION LEY 23.737 y puesto a disposición de la Justicia.