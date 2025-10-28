Cumple 20 meses congelado en $ 70.000 el bono para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que va a volver a otorgar el bono extraordinario previsional en noviembre. De esta manera, el complemento de las jubilaciones cumple 20 meses ininterrumpidos y con el mismo monto: 70 mil pesos. En el medio hubo una inflación de casi 95%.

La medida fue oficializada este martes a través del Decreto 771/25 publicada en el Boletín Oficial. La norma otorga el bono que busca compensar los haberes jubilatorios sin ningún cambio respecto de los meses previos. Quienes cobren la jubilación mínima, que en octubre es de 326.298,38 pesos, pero que deberá actualizarse con la inflación de septiembre, lo van a recibir completo. Los demás van a percibir lo que les falte para llegar a los $396.298,38 (o al monto que resulta de sumar la mínima y el bono completo).

Así las cosas, en noviembre se van a cumplir 20 meses del nacimiento del bono extraordinario que, a pesar de los reclamos, las marchas y las leyes, el Gobierno Nacional de Javier Milei mantiene congelado. Su debut fue en marzo de 2024 y desde entonces la ANSES no dejó de otorgarlo para compensar las jubilaciones más bajas del escalafón.

Lo cierto es que ya debería ser de casi el doble para tener el mismo poder de compra que tuvo en aquel entonces. Sucede que entre marzo del 24 y septiembre (todavía no se conoce el IPC de octubre), la inflación acumuló una suba del 94,45%. Esto signfica que los 70 mil pesos del punto de partida son iguales a unos 136.113,99 pesos de hoy en día.