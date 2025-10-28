Arata: "Este voto de confianza espero que el gobierno lo sepa utilizar"

La senadora provincial electa por Fuerza Patria, Valeria Arata, hizo un balance sobre el resultado de las elecciones legislativas nacionales, donde La Libertad Avanza (LLA) se impuso en la provincia de Buenos Aires. Arata expresó respeto por la decisión de los vecinos, aunque reafirmó su convicción: "sigo pensando que Fuerza Patria es la mejor opción para el país".

En un ejercicio de autocrítica, la dirigente juninense reconoció fallas en la comunicación del espacio: "Nos tenemos que hacer cargo de que fuimos gobierno recientemente y que hubo cosas que no supimos resolver, por eso la gente fue por otro camino en 2023. No transmitimos el mensaje correcto o no supimos hacerlo de cara a la sociedad."

"Los vecinos eligen creer, este voto de confianza espero que el gobierno lo sepa utilizar y apueste por políticas que mejoren la vida de los jubilados, de los trabajadores, de la sociedad en general, y que termine las obras pendientes en la ciudad", afirmó en declaraciones a LT 20.

A pesar del resultado, Arata hizo un llamado al gobierno electo para que utilice la confianza ciudadana en políticas concretas, tales como mejorar la vida de los jubilados y los trabajadores; y asegurar la finalización de las obras pendientes en la ciudad.

Arata concluyó que Fuerza Patria continuará defendiendo los intereses provinciales desde su rol legislativo, manteniendo la agenda de trabajo, educación e igualdad de oportunidades.