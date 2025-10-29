Reconocimiento a los alumnos que participaron en las Olimpiadas de Química

Tras la destacada participación de estudiantes del Colegio Normal en las Olimpiadas Nacionales de Química desarrolladas en la ciudad de Córdoba, el Gobierno de Junín realizó la entrega de un subsidio destinado a cubrir parte de los gastos de traslado y estadía.

Esta iniciativa tuvo como finalidad acompañar a los alumnos que representaron a la ciudad en una instancia académica de gran nivel, valorando el compromiso del equipo docente y el rol de la institución en la formación de nuevos talentos.

La entrega se llevó a cabo en el propio establecimiento educativo, en un encuentro que permitió reconocer el esfuerzo de los estudiantes y el acompañamiento de la comunidad educativa en todo el proceso. El reconocimiento fue recibido con gran entusiasmo por los estudiantes y docentes, quienes destacaron el valor de este tipo de apoyos que hace posible experiencias de aprendizaje significativas y fortalecen el vínculo entre el Estado local y las instituciones educativas.

A propósito de esto, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, subrayó el orgullo que significa para el Gobierno de Junín acompañar a jóvenes que representan a la ciudad en este tipo de instancias y manifestó: “Es un verdadero orgullo tener jóvenes que, impulsados por docentes comprometidos y escuelas que los apoyan, se animan a salir al país a mostrar su talento, detrás de cada logro hay horas de estudio, dedicación y un enorme compromiso, y por eso decidimos estar presentes, acompañándolos y reconociendo su esfuerzo”.

En este sentido, Fiel también remarcó que “este tipo de políticas forman parte de una mirada integral sobre el desarrollo de los jóvenes y desde el Municipio creemos que la educación, el deporte y la cultura son ejes fundamentales para el crecimiento personal y profesional, por eso vamos a seguir acompañando a nuestros estudiantes, reconociendo sus méritos y brindando las herramientas necesarias para que sigan creciendo, aprendiendo y soñando en grande”.

Por su parte, Roque Galeazzi, docente de Química, quien acompañó a los alumnos durante la competencia, destacó la importancia de contar con el respaldo municipal para sostener este tipo de participaciones y señaló: “El colegio viene siendo parte de las Olimpiadas Nacionales desde hace una década, año tras año, algún representante logra llegar a la instancia final, hace unos diez años que participamos y siempre logramos llegar con algún estudiante a la etapa nacional, pero el desafío siempre es el mismo, cubrir los gastos de viaje, alojamiento y logística, que no siempre están asegurados”.

“El apoyo del Municipio es fundamental porque nos permite garantizar que los chicos vivan estas experiencias únicas, que los motivan a seguir aprendiendo y a compartir con pares de todo el país, cada viaje deja una enseñanza enorme y fortalece no solo a los alumnos, sino también a la escuela como comunidad educativa”, valoró especialmente sobre el acompañamiento del Gobierno de Junín.

A su turno, Claudia Ferreira, directora del Colegio Normal, expresó su orgullo por el desempeño de los alumnos y agradeció el acompañamiento recibido afirmando: “Para nosotros, como escuela, es una enorme alegría que los chicos hayan llegado a esta instancia, acompañados por un docente que los estimuló y los guió en todo el proceso, se quedaron después de hora, dedicaron tiempo extra y lo hicieron con mucha responsabilidad y entusiasmo, como institución, nos llena de orgullo verlos crecer y representar a Junín”.

Por último, Ferreira también hizo hincapié en la importancia del respaldo municipal y señaló que “estas experiencias implican un costo importante, y sin acompañamiento externo sería muy difícil afrontarlas, el aporte del Municipio hizo posible que nuestros alumnos pudieran viajar, compartir, aprender y vivir algo que sin dudas los marcará para siempre, es una alegría enorme sentir que el Estado local escucha, apoya y valora el trabajo que hacemos desde las escuelas públicas”.

Por su lado, los estudiantes, visiblemente emocionados, también compartieron su experiencia y agradecieron el acompañamiento, coincidiendo en que el viaje fue una oportunidad inolvidable para aprender, compartir y disfrutar junto a sus compañeros, más allá de los resultados obtenidos. “Fue una experiencia hermosa, aprendimos un montón y nos divertimos mucho, agradecemos al Municipio por darnos la posibilidad de viajar y vivir algo tan lindo”, expresó Ema, una de las alumnas que estuvo en competencia.

Entre risas y recuerdos del viaje, Santino, otro de los alumnos de segundo año, remarcó el valor de haber representado a su escuela y a su ciudad en una competencia nacional: “Nos sentimos muy contentos y orgullosos de haber llegado hasta Córdoba, de conocer a otros chicos y de haber sido parte de algo tan grande”.

“Esperamos poder volver el año que viene, seguir aprendiendo y, por qué no, traer una medalla para Junín, es nuestro objetivo además de disfrutar, esto fue algo único, agradecemos a nuestra escuela, al Roque (Galeazzi) y al Municipio por habernos reconocido”, concluyó Violeta Charro, alumna de tercer año de la institución educativa mencionada.