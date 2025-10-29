La Ruta 5 nuevamente protagonista de un accidente fatal

Una persona perdió la vida el día de ayer tras un violento choque frontal entre una camioneta y un camión cisterna que transportaba gas propano, en el kilómetro 375 de la Ruta Nacional 5, en jurisdicción del partido de Pehuajó.

El siniestro se produjo cerca de las 9:50 de la mañana, cuando se recibió el alerta de emergencia.

Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios de Francisco Madero constataron que el conductor de la camioneta había fallecido en el acto debido a la violencia del impacto. Por su parte, el chofer del camión resultó ileso.

El tramo de la ruta quedó totalmente cortado mientras se desarrollaban los protocolos de seguridad, considerando que el camión llevaba una carga peligrosa: el contenedor de gas estaba completo. Técnicos de la empresa propietaria acudieron para colaborar en la verificación y manipulación segura del material.

La Policía Científica y la Fiscalía de Pehuajó ya iniciaron los peritajes para determinar las causas del accidente, que habría ocurrido en un tramo recto de la ruta nacional.