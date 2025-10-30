Sarmiento festeja el Día del Hincha

El próximo sábado a las 19 horas, el club abrirá sus puertas para el celebrar.

Cada primero de noviembre los hinchas de Sarmiento festejan su día y ese sábado no será la excepción. El club comunicó a través de sus redes sociales que a las 19 horas abrirá las puertas del Estadio Eva Perón para un festejo que tendrá música, sorteos, juegos y servicio de cantina y que finalizará a las 21:30.

Los encargados de llevar adelante la convocatoria, como hace algunos años, son los miembros de la subcomisión del hincha, que en este y otros casos trabajan de manera conjunta con los dirigentes e intentan realizar este tipo de eventos generando los recursos por sus propios medios.

Cabe recordar que la implementación del Día del Hincha de Sarmiento se instituyó el 1 de noviembre en conmemoración a la movilización más grande de simpatizantes verdolagas en el recordado partido que se jugó esa fecha de 1980 en el Estadio Florencio Sola, ante Banfield, una jornada antes de lo que terminó siendo el primer ascenso a Primera A.