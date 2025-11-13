Junín: Identifican al hombre que pateó brutalmente a un perro y quedó detenido

En el marco de una IPP que se tramita en la fiscalía de la Dra. Fernanda Sánchez y el aporte de las cámaras de seguridad, se logró identificar al agresor.

Pablo Petrecca se hizo eco de este tema y publicó en redes:

PRESO POR MALTRATAR A BRUNITO 😡

El «hombre» que le pegó una fuerte patada a Brunito fue identificado por las cámaras del COM y aprehendido por la policía.

Ahora deberá enfrentar los cargos por maltrato animal y pagar por lo que hizo.

Gracias a la Policía, a Fiscalía, al equipo de seguridad municipal por el trabajo realizado, y a toda la comunidad que se preocupó y se contactó con nosotros. Brunito está mejor, posteó el intendente