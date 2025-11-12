Se realizó el circuito de pista y campo en la pista de atletismo

Tras la reprogramación como consecuencia del temporal que afectó la ciudad recientemente, finalmente el pasado sábado por la tarde se llevó a cabo esta competencia organizada por la Escuela de Atletismo “Galas de Junín”, con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio. Desde la institución destacaron la muy buena convocatoria y la importancia de la articulación público-privada para el desarrollo del deporte juninense.



A propósito del desarrollo de esta competencia, Gerardo González, entrenador y referente de la Escuela de Atletismo “Galas de Junín”, declaró: “Estamos muy contentos por la convocatoria que tuvimos para este circuito de pista y campo, tuvimos que reprogramar en su momento debido a la fuerte tormenta que provocó destrozos en Junín y hubo algunas bajas, pero la gente nos acompañó en su gran mayoría”. Luego, dijo que “participaron atletas desde la Sub 8 hasta mayores de 40 y 60 años, cada uno con su especificidad y característica competitiva”.



Seguidamente, González afirmó que “el circuito se desarrolló de la mejor manera y con atletas de primer nivel, el 29 va a haber otra competencia en nuestra ciudad organizada por ‘Los Flamencos’ y el 6 de diciembre se hará lo propio en la ciudad de Lincoln”.



Además, el entrenador resaltó que “contamos dentro del circuito con la participación de atletas que vinieron de distintas partes Buenos Aires y otras provincias, como Arrecifes, Chacabuco, Villa Cañás, Lincoln, Bradago, Gral. Pinto, Germania, Iriarte, Granada, más los chicos de la Agrupación ‘Los Flamencos’ junto con ‘Galas de Junín’”.



Asimismo, el ex atleta comentó que “este circuito fue una creación que hicimos hace ya un par de años atrás y que actualmente está dando muy buenos frutos, porque tenemos chicos cada vez más pequeños que surgen y participan, y a la vez tenemos la posibilidad de potenciar todo esto por medio del trabajo articulado entre lo público y lo privado, con el apoyo de la Municipalidad y el acompañamiento de distintas empresas”.



Por su parte, Nora Mahuad, de la Dirección de Deportes del Municipio, señaló: “Ver la pista de atletismo llena de gente y de competidores es muy positivo para nosotros, como así también que haya atletas cada vez más pequeños que participan como bien marcó Gerardo”, y continuó: “Nos llama mucho la atención ver cómo los pequeños disfrutan y compiten de la mejor manera, junto con todos los demás atletas de diferentes edades”.



Por último, Mahuad también indicó que “a lo largo de la semana la pista de atletismo se llena de distintos grupos de atletas y corredores que vienen a disfrutar de este predio, lo cual es un orgullo muy grande para nosotros y trabajamos siempre para que crezca un poco más todos los días”, y finalizó: “Desde el Gobierno de Junín vamos a seguir apoyando cada una de las iniciativas de estas características que promuevan el atletismo”.