Importantes beneficios para las fiestas y el verano con Cuenta DNI

Las promociones estarán vigentes durante diciembre de 2025, y enero y febrero de 2026.
La campaña se centra en las Promociones con Tarjetas y Cuenta DNI, ofreciendo ahorros y financiación en cuotas sin interés en rubros clave y fechas especiales.
🛍️ ¡Comprá con Ahorro! Promociones Especiales para Navidad y Reyes
La campaña arranca con fuerza para las fiestas de fin de año con beneficios exclusivos para la compra de regalos:
- Vigencia:
- Navidad: Del 20 al 23 de diciembre de 2025.
- Reyes: 5 de enero de 2026.
- Beneficio:
- Hasta un 20% de ahorro.
- Hasta 4 cuotas sin interés.
- ¡Sin tope de reintegro!.
- Rubros Incluidos: Indumentaria, casas de deporte, jugueterías, farmacias, librerías, entre otros.
-
- 🌊 Verano Pleno: Beneficios de Enero y Febrero
Una vez pasadas las fiestas, los beneficios se centran en el disfrute y los servicios turísticos de la temporada:
- Espectáculos y Entretenimientos:
- Hasta 25% de ahorro.
- Hasta 4 cuotas sin interés.
- Tope de reintegro: $10.000 por transacción.
- Servicios Turísticos:
- Para alojamientos, balnearios, ómnibus y servicios automotor.
- Financiación en 4 a 6 cuotas sin interés.
- 💳 Más Beneficios con la Cuenta DNI
La billetera digital de Banco Provincia trae ventajas adicionales enfocadas tanto en las compras diarias como en el disfrute de la Costa:
- Ahorros Diarios: Los mejores ahorros en comercios de cercanía, supermercados, ferias y muchos rubros más.
- Experiencias en la Costa: Beneficios especiales en la Costa durante el verano y recitales para la Comunidad Cuenta DNI.
- Puntos Mesumo: Canje de puntos Mesumo por descuentos extra de hasta $30.000. Estos descuentos son acumulables con las otras promociones de la app.
- Destino: Financia la compra a distancia de productos y servicios turísticos (alojamiento, alquiler de carpas, hospedajes, etc.).
- Monto y Plazos: Monto máximo de hasta $2.000.000 con plazos de 3, 6, 9 y hasta 12 meses.
- Tasa de Interés: Desde 56% TNA fija.
- Canales: 100% digital, disponible por Cuenta DNI y Home Banking. Los comercios adheridos se anunciarán próximamente.