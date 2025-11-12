¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Importantes beneficios para las fiestas y el verano con Cuenta DNI

Las promociones estarán vigentes durante diciembre de 2025, y enero y febrero de 2026. La campaña se centra en las Promociones con Tarjetas y Cuenta DNI, ofreciendo ahorros y financiación en cuotas sin interés en rubros clave y fechas especiales.

Por Redacción

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 00:00

🛍️ ¡Comprá con Ahorro! Promociones Especiales para Navidad y Reyes
La campaña arranca con fuerza para las fiestas de fin de año con beneficios exclusivos para la compra de regalos:

  • Vigencia:
  • Navidad: Del 20 al 23 de diciembre de 2025.
  • Reyes: 5 de enero de 2026.
  • Beneficio:
  • Hasta un 20% de ahorro.
  • Hasta 4 cuotas sin interés.
  • ¡Sin tope de reintegro!.
  • Rubros Incluidos: Indumentaria, casas de deporte, jugueterías, farmacias, librerías, entre otros.
  •  
  • 🌊 Verano Pleno: Beneficios de Enero y Febrero
    Una vez pasadas las fiestas, los beneficios se centran en el disfrute y los servicios turísticos de la temporada:
  • Espectáculos y Entretenimientos:
  • Hasta 25% de ahorro.
  • Hasta 4 cuotas sin interés.
  • Tope de reintegro: $10.000 por transacción.
  • Servicios Turísticos:
  • Para alojamientos, balnearios, ómnibus y servicios automotor.
  • Financiación en 4 a 6 cuotas sin interés.
  • 💳 Más Beneficios con la Cuenta DNI
    La billetera digital de Banco Provincia trae ventajas adicionales enfocadas tanto en las compras diarias como en el disfrute de la Costa:
  • Ahorros Diarios: Los mejores ahorros en comercios de cercanía, supermercados, ferias y muchos rubros más.
  • Experiencias en la Costa: Beneficios especiales en la Costa durante el verano y recitales para la Comunidad Cuenta DNI.
  • Puntos Mesumo: Canje de puntos Mesumo por descuentos extra de hasta $30.000. Estos descuentos son acumulables con las otras promociones de la app.
  • Destino: Financia la compra a distancia de productos y servicios turísticos (alojamiento, alquiler de carpas, hospedajes, etc.).
  • Monto y Plazos: Monto máximo de hasta $2.000.000 con plazos de 3, 6, 9 y hasta 12 meses.
  • Tasa de Interés: Desde 56% TNA fija.
  • Canales: 100% digital, disponible por Cuenta DNI y Home Banking. Los comercios adheridos se anunciarán próximamente.