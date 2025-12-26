Detienen a uno de los autores del robo a un reconocido empresario juninense

En los últimos días personal de la DDI Junín detuvo a un sujeto mayor de edad domiciliado en la ciudad de Mar del Plata, quien participó en un robo de la modalidad “entradera” ocurrido semanas atrás en un domicilio de un empresario conocido de esta ciudad junto a su grupo familiar.

Todo comenzó cuando un empresario de esta ciudad denunciara que en momentos que se encontraba en su domicilio alrededor de las 20:00 hs, varios sujetos irrumpen su mirada, a punta de arma de fuego, logrando sustraerle una PC notebook y su billetera con documentación y dinero en efectivo.

Luego de lo ocurro y de inmediato comenzó a trabajar en la investigación detectives de la DDI de esta ciudad, logrando luego de tareas investigativas, de campo, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y análisis de las comunicación establece la autoría del hecho de al menos 4 sujetos oriundos de Mar del Plata y conurbano bonaerense, como así también la línea local quien cumplió el roll de “entregador”, brindando a la banda delictiva de información y logística.

Una vez culminada la investigación se solicitó a la Fiscalía Nro 4 del Dpto Judicial de Junín, 10 ordenes de allanamientos tanto en esta ciudad como en las ciudad de Mar del Plata y San Justo, procediendo al secuestro de 06 teléfonos celulares, 03 tarjetas micro}

SD, 01 pantalón joggins color negro y par de zapatillas color negras suela marrón marca

DC (ambas prendas utilizadas por autor para cometer hecho) y la detención de uno de los integrantes de esta banda criminal que perpetró el robo.

En cuanto a los demás sujetos identificados e involucrados en esta organización criminal permanecen a la fecha en calidad de prófugo de la justicia y se aguardan nuevas medidas.

