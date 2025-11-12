El gobierno bonaerense construirá 5 nuevos parques solares en la provincia, uno estará en Alberti

Se realizó la adjudicación para la construcción de cinco nuevos parques solares en la Provincia de Buenos Aires. Con una inversión de 2.4 millones de dólares, se iniciarán las obras en los municipios de Coronel Rosales, Azul, Punta Indio, San Cayetano y Alberti.

Estos nuevos parques solares se suman a los 26 que ya se encuentran operativos y que, junto con el sistema de generación renovable de la Isla Martín García, alcanzarán un total de 11.5 MW de potencia instalada en toda la provincia. El objetivo de estas obras es brindar soluciones a los problemas y restricciones del servicio eléctrico local, al mismo tiempo que posibilitan que dichas soluciones se desarrollen con energía fotovoltaica.

En el caso de Coronel Rosales y San Cayetano, y en función de la necesidad de atender demandas fuera del horario solar, se incorporó también en esos parques un sistema de almacenamiento en baterías de litio.

Detalles de las adjudicaciones:

- CORONEL ROSALES - Localidad de PEHUEN-CO: 1.000 kWp + 2.097 kWh* de sistema de acumulación.

- SAN CAYETANO - Localidad de San Cayetano: 400 kWp + 964 kWh de sistema de acumulación.

- AZUL- Localidad de 16 DE JULIO: 300 kWp.

- PUNTA INDIO - Localidad de PIPINAS: 300 kWp.

- ALBERTI - Localidad de Alberti: 500 kWp.

*kilovatio pico, unidad para medir la potencia máxima teórica que puede producir un sistema solar fotovoltaico.

El Plan de Generación Distribuida Solar implementado en la Provincia de Buenos Aires tiene por objeto introducir mejoras en las redes de distribución para fortalecimiento del servicio eléctrico en localidades que presentan condiciones críticas en sus redes, especialmente aquellas ubicadas en puntas de línea.



Esta Plan permite, en sus diferentes puntos de intervención:

● Inyectar energía cerca de los centros de consumo, reduciendo pérdidas por transporte.

● Sustituir generación diésel por energía renovable.

● Aumentar la oferta eléctrica para emprendimientos productivos y desarrollo local.

● Brindar soluciones energéticas sustentables con plazos de ejecución más breves que las obras tradicionales de alta tensión.

Las obras se llevarán adelante a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (PROINGED), a cargo de una Unidad de coordinación operativa integrada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos -a través de la subsecretaría de Energía- y el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA), que nuclea a todas las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia y sus municipios. El financiamiento de los proyectos ejecutados por este programa proviene de los fondos de la tarifa eléctrica destinados a las energías renovables.

Con esta nueva adjudicación, se reafirma el compromiso con la transición energética bonaerense, impulsando la generación distribuida renovable como herramienta para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo territorial equilibrado en toda la Provincia.

La generación estimada de estos 5 nuevos proyectos es del orden de los 4.000 kWh al año, lo que equivale al abastecimiento con energía limpia a más de 1.300 hogares.