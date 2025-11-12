Cumbia Fest se realizará el próximo 23 de noviembre

Además, habrá un patio gastronómico compuesto por 20 carros con una oferta variada y de calidad, como así también un paseo de emprendedores y juegos infantiles para los más chicos.

Algunos de los artistas y grupos musicales que participarán de este festival son Gere Leiva, La Banda de Papu, La Dupla Letal, El Rodri Sonando, El Golpe Kuartetero, Energía Positiva, La Fuerza Nueva, Los Chicos Piratas y Los Charros. Desde la CEHG agradecieron al Municipio por la articulación y la organización de eventos al aire libre como estos, los cuales son claves para fomentar las ventas y promocionar la calidad gastronómica local.

Luis Bortolato, subsecretario de Turismo, comentó que “desde el primer momento en que planificamos este evento lo hicimos con la idea de generar un espectáculo de primer nivel, en el que los artistas de Junín cuenten con un escenario para mostrarse y que todos los vecinos y visitantes disfruten de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerles”. En continuidad, señaló que “el festival va a ser con entrada libre y gratuita como siempre, así que los esperamos a todos el domingo 23 de noviembre a partir de las 11hs en el Parque Borchex”.

Por su parte, Fernando Piedrabuena, fundador y líder del grupo musical “Los Chicos Piratas”, manifestó: “Agradecemos a la Municipalidad por volver a tenernos en cuenta para formar parte de este evento, mantenemos un contacto permanente y siempre nos brindan el apoyo necesario para que podamos tocar”. Al mismo tiempo, indicó que “el grupo cuenta con nuevas voces como la de Julián y Jeremías, quienes tienen un enorme talento y potencial que lo demostrarán ante la comunidad”.

Piedrabuena también mencionó que “como bien dijo Luis, el Junín Cumbia Fest ya es un festival que logró posicionarse y que da siempre que hablar en toda la región, y para mi gusto es uno de los mejores festivales que se organizan en toda la zona”. Posteriormente, comentó que “estamos orgullosos por poder participar de este gran evento que se desarrollará el día domingo 23, e invitamos a todos los vecinos y familias a que se acerquen al Parque Borchex a partir de las 11hs”.

“Nosotros tenemos a muchos seguidores distribuidos en toda la región que seguramente van a ir, vamos a brindar un espectáculo tremendo y nuevo, y también aprovechamos para saludar a todos los colegas que formarán parte del festival”, afirmó y continuó: “Para los artistas es muy importante contar con este tipo de espacios y con el apoyo necesario para poder trabajar, por lo cual reitero mis agradecimientos hacia la organización”.

A su turno, Cecilia Alfonso, representante de la subcomisión de Food Trucks de la CEHG, agradeció a la Municipalidad por el trabajo conjunto para la organización y declaró que “venimos trabajando mancomunadamente desde hace tiempo para que esta nueva edición del Cumbia Fest sea bellísima, va a haber un importante patio gastronómico con 20 carros con propuestas variadas y diversas”. También informó que “a partir de las 11hs ya vamos a tener las cocinas preparadas para atender a todos los que se acerquen al Parque Borchex, así que los esperamos”.