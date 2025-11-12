Petrecca cada vez más violeta: Acompañó a Santilli en la jura como ministro del interior

En un acto breve pero cargado de simbolismo político, Diego Santilli juró como Ministro del Interior en el Salón Blanco de la Casa Rosada, iniciando su gestión con una gira provincial planificada para mañana miércoles. La ceremonia contó con la presencia de familiares, miembros del Gabinete y figuras políticas del PRO y LLA, entre las que destacó la del Intendente de Junín, Pablo Petrecca.

La ubicación de Petrecca en el sector de invitados especiales sugiere un gesto de acercamiento significativo entre el intendente y el flamante ministro. Este gesto político cobra relevancia tras el reciente realineamiento de Petrecca con referentes del oficialismo nacional, como ya viene advirtiendo Junín Digital desde hace tiempo.

Atrás en el tiempo quedaron las críticas de Petrecca al Gobiero Nacional, cuando en plena campaña para ser electo senador provincial por la UCR, cuestionó la política económica. "¿No le duele al gobierno nacional que los jubilados tengan ingresos de miseria?", afirmaba por esos tiempos (hace tan sólo 3 meses atrás).

El acto de jura fue sobrio, sin discursos, y culminó con un efusivo abrazo entre Santilli y el Presidente. Santilli, quien renunciará a su banca en Diputados el viernes, comienza su mandato con la expectativa de fortalecer los lazos con los gobernadores aliados durante su inminente gira.