Martin Alvarado retorna a Junín

De regreso de su 58ª gira solista por Suiza, Dinamarca, Finlandia y Noruega, el reconocido trovador porteño Martín Alvarado —descrito por el maestro Héctor de Rosas como “La mejor voz de Buenos Aires” y por la prensa europea como “La voz del tango del siglo XXI”— retorna a Junín para ofrecer dos recitales especiales celebrando el 40º aniversario de El Tango cuenta su historia, programa creado y conducido por Raúl Daniel Ganci.

Considerado una de las voces más expresivas e internacionales del tango y de la música argentina, Alvarado interpretará tangos, folklore y canciones propias, acompañándose con su guitarra y con la participación del maestro Oreste Lapadula como pianista invitado.

Fechas de presentación:

Martes 2 de diciembre de 2025 – 18:00 hs

📍 Museo Municipal de Arte

Av. Roque Sáenz Peña 141

Miércoles 3 de diciembre de 2025 – 21:00 hs

📍 Picasso

Av. San Martín 253

📞 Reservas: 2364 561589

Acerca de Martín Alvarado

Martín Alvarado es uno de los cantantes más destacados de la nueva generación de la música popular argentina y, gracias a una trayectoria consolidada en 58 giras internacionales —siempre como artista solista—, se ha convertido en un embajador de la cultura argentina en el mundo.

El legendario Héctor de Rosas (cantante de Astor Piazzolla) lo definió como “la mejor voz que tiene Buenos Aires”. La prensa británica, por su parte, lo reconoció como “el cantante de tango del siglo XXI” tras haber sido galardonado en el Reino Unido con el premio Latin UK en la categoría Mejor Concierto de Artista Internacional, compitiendo con figuras como Paco de Lucía, Jennifer López, Oscar de León y Juanes.

En Finlandia, Alvarado ha grabado cinco álbumes, ofrecido centenares de conciertos a lo largo de todo el país y creado destacadas versiones castellanas de tangos y clásicos de la música finlandesa. Su labor, sostenida durante más de dos décadas, lo posiciona como el artista argentino más relevante en el intercambio cultural entre Argentina y Finlandia.

Posee doce álbumes editados y actualmente se encuentra produciendo otros cuatro. Ha protagonizado más de mil conciertos en: Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Rusia, Finlandia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, Noruega, Suecia, España, Italia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, República Checa, Polonia, Austria, Letonia, Estonia, Bélgica, Francia, Malta, Alemania, Dinamarca, Suiza y Kazajistán.