Petrecca en campaña: Reinauguró “la Plaza de los niños”

En el marco del Día del Niño, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó la reinauguración de la plaza Sesquicentenario, conocida popularmente como “la plaza de los niños”.

“Estamos felices, vemos los chicos jugando y lo que buscamos era eso, que este espacio, que es de la familia y de los niños, sea usado por los protagonistas”, destacó el Jefe Comunal, al remarcar que la obra forma parte de un plan de recuperación de plazas que busca garantizar ámbitos seguros e inclusivos para todos los vecinos.

La intervención en la plaza fue integral e incluyó la construcción de 1.070 m² de solado de hormigón alisado en reemplazo de las piedritas, la incorporación de 20 juegos nuevos adaptados a distintas edades y la reparación de la “Selva gigante” junto a los pórticos de hamacas, además de la renovación de bancos de mampostería, el cambio de tablas de madera, la mejora de los caminos internos con nuevos paños de hormigón y la incorporación de equipamiento urbano de hormigón.

También se colocaron pisos de caucho antigolpe en las áreas de juegos y se resolvieron problemas de anegamiento mediante obras sanitarias, lo que convierte a la plaza en un espacio totalmente renovado, seguro y accesible en el marco de un plan que ya alcanzó la Plaza Marcilla y que actualmente avanza en la Plaza Sarmiento del barrio Villa Belgrano.

La reinauguración de "la plaza de los niños" se da en medio de la campaña a senador provincial de Pablo Petrecca, que de ser electo asmiría en el cargo para dejar como intendente a su cuñado, Pablo Petrecca.