Se negó a declarar el detenido por secuestro de una menor juninense ¿Cómo sigue la investigación?

Continúa la investigación del caso de secuestro de una menor que tuvo repercusión a nivel nacional esta madrugada y que tuvo como desenlace final la estacion de trenes de Chacabuco.

Allí fue aprehendido un hombre de 32 años, oriundo de Misiones, domiciliado en el AMBA, quien horas previas mediante engaño había raptado a una menor de 12 años en la ciudad de Junín. La rápida denuncia de la progenitora y el accionar de las distintas fuerzas de seguridad, tanto DDI Junín como DDI Junín con asiento en Chacabuco, Personal Policial y Centro de Monitoreo, lograron “evitar un desastre” en palabras de la fiscal Vanina Lisazo.

Al momento de la detención, el individuo vestía un chaleco de policía como camuflaje. El rapto de la menor se produjo cerca de las 22:30 cuando el detenido a bordo de un taxi subió a la menor en inmediaciones de su domicilio de calle Bozzetti.

Gracias a las cámaras lograron evidenciar que el masculino y la menor se dirigieron a la estacion de trenes de Junín para luego dirigirse a Capital Federal a bordo de la línea San Martín. Es allí donde a través de un alerta y operativo cerrojo en las siguientes paradas, se logró dar con el individuo.

Según precisaron las fuentes oficiales consultadas por infocielo, el sospechoso, identificado como J.C.B, de 32 años y oriundo de la provincia de Misiones, vestía una campera refractaria verde flúor de la Policía bonaerense con sus logos identificatorios, en su búsqueda por no levantar sospechas.

Chacabuco en Red pudo saber que en horas de la tarde, el detenido fue citado a prestar declaración indagatoria. De todas maneras utilizó, seguramente por recomendación de su abogado, el derecho a negarse a declarar. Continúa detenido en una dependencia de la veicina ciudad. Además, la menor declarará la proxima semana en Cámara Gesell.

La investigación del caso continúa. Lo que se espera descifrar es si el hombre actuó por su propia cuenta o si está ligado a una red de trata de personas. El mismo no posee antecedentes penales en la Provincia de Buenos Aires, pero cabe aclarar nuevamente que es oriundo de Misiones. A partir de ahora comienza una exhaustiva investigación y analisis de los telefonos celulares. También se investiga la red social que utilizó el individuo para captar a la menor. Aparentemente mantuvo contacto por algunas semanas.

Secuestro de celulares

Tras su aprehensión, se le secuestraron dos teléfonos celulares, el uniforme policial que llevaba puesto un buzo de color azul y documentación personal. Quedó alojado en la sede de la Sub DDI Chacabuco y la fiscal Vanina Lisazo, del Departamento Judicial Junín, lo imputó -inicialmente- por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores con coacción y abuso sexual infantil.

No obstante, las fuentes del caso explicaron que la carátula del expediente podría modificarse una vez que se realice el peritaje de los teléfonos celulares del sospechoso y la menor. “Vamos a tener muchos más elementos”, aseguraron a este medio.

Fuente chacabucoenred