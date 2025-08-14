Pareja acusó a Petrecca de ser "funcional al kirchnerismo"

Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, cargó contra los intendentes del PRO que se mantuvieron al margen de un acuerdo con el espacio que lidera Javier Milei, al considerarlos “funcionales al kirchnerismo”.

“Nosotros planteamos armar un equipo contra el kirchnerismo. Esa es la variable que vemos. Hubo apertura absoluta con los intendentes (como Pablo Petrecca) pero algunos decidieron tomar otro camino”, sostuvo el dirigente bonaerense. Para Pareja, la jugada de los jefes comunales amarillos que no sellaron un pacto con La Libertad Avanza no es inocente: “Que corran con la suerte de ser funcionales con el kirchnerismo. Esa es la gran diferencia”.

En este contexto, Pareja se refirió a la inminencia del cierre de listas para las elecciones del 26 de octubre y desmenuzó la postura de La Libertad Avanza frente a la oferta opositora tras la ruptura de negociaciones con parte del PRO bonaerense. Para el presidente libertario, “la diferencia no pasa por la cantidad de lugares en una lista, ni por acuerdos sobre si vas a la cola o al frente. Hoy hay dos fuerzas en el país: el kirchnerismo por un lado, y La Libertad Avanza por el otro”.