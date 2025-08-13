Kicillof inauguró un nuevo laboratorio en el Hospital Materno Infantil “Argentina Diego” de Azul

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles, en el municipio de Azul, el acto de inauguración del nuevo laboratorio de anatomía patológica en el Hospital Provincial Materno Infantil “Argentina Diego”, donde también entregó equipamiento tecnológico. Además, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y el intendente local, Nelson Sombra, puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad para el hospital municipal.

Participaron también la concejala Inés Laurini y la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes local, Laura Barbalarga.

En ese marco, Kicillof destacó que “para nosotros es un orgullo venir a Azul para traer una ambulancia y el equipamiento que se precisaba para mejorar las prestaciones del sistema de salud”. “Vamos a seguir por este camino, encarando también las obras que necesita el hospital municipal hace mucho tiempo: acá no hacía falta la motosierra, sino más inversión de un Estado presente”, expresó.

“Estamos atravesando momentos difíciles como consecuencia de las políticas de un Presidente que no asume ninguna responsabilidad en el cuidado de la salud de nuestro pueblo: desde que llegó Milei, el Gobierno nacional no ha distribuido ni un solo equipo para fortalecer las prestaciones de los hospitales públicos”, aseguró el Gobernador y agregó: “Debería viajar menos por el mundo y tomarse el tiempo de recorrer un poco la provincia de Buenos Aires para comprender que, allí donde no llega el sector privado, es el Estado el único capaz de garantizar la salud”.

Con la inauguración del nuevo laboratorio, se hizo entrega también del equipamiento tecnológico que permitirá analizar más de 200 muestras mensuales en coordinación con los hospitales públicos de Carmen de Areco y Nueve de Julio. Además, se efectuó la entrega de computadoras para implementar el sistema de Historia de Salud Integrada (HSI).

Por su parte, Kreplak sostuvo: “Estamos fortaleciendo este hospital con un nuevo laboratorio y el equipamiento necesario para jerarquizar la capacidad de trabajo y de respuesta efectiva”. “Hay dos maneras muy opuestas de actuar en materia de salud: desfinanciar las instituciones y atacar a sus profesionales; o como hacemos en la Provincia acompañarlos y darles las herramientas necesarias para que la atención de la red sanitaria mejore día a día”, agregó.

Durante la jornada, el Gobernador puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad -la Nº384 desde que se inició la actual gestión- y un ecógrafo para el Hospital Municipal “Dr. Angel Pintos”.

“Contamos con un Gobierno provincial solidario, que escucha las demandas de los vecinos y tiene la responsabilidad humana de dar respuestas concretas como las de esta jornada”, sostuvo Sombra y agregó: “Agradecemos cada una de las políticas públicas que benefician a nuestro distrito: estamos convencidos de que somos más libres cuando el Estado está presente y nos protege”.

Más tarde, a través del Ministerio de Ambiente, se otorgaron bicicletas, kits de semillas del programa “Soberanía Alimentaria” e indumentaria y equipamiento para la gestión del riesgo ante emergencias climáticas en el municipio.

Por último, Kicillof subrayó que “en cada recorrida compruebo que tenemos un pueblo solidario, que va a expresarse el próximo 7 septiembre para defender la salud, la educación y el trabajo”.

Estuvieron presentes en las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la diputada provincial Laura Aloisi; el director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi; la directora del Hospital Provincial Materno Infantil “Argentina Diego”, Silvina Larre; y el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi; funcionarios y funcionarias provinciales y municipales; concejales y concejalas.