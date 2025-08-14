Candidata de Fuerza Patria propone articular "educación y trabajo como motor para el desarrollo de la economía local"

Andrea Acerbo, docente y directora del Centro de Formación Laboral N° 402 “Eva Duarte” de Junín, se postula como candidata a concejal por Fuerza Patria, la lista que encabezan Fernando “Turi” Burgos y Valeria Arata. Desde su rol educativo y territorial, propone una estrategia que articule educación y trabajo como motor para el desarrollo de la economía local.

“Es fundamental que el Estado municipal genere condiciones y articule políticas públicas que permitan desarrollar la economía del trabajo en nuestra ciudad”, señaló Acerbo, quien además fue fundadora de la ONG Desarrollo Local Sustentable, desde donde acompañó emprendimientos productivos familiares, asociativos y cooperativos.

Desde su experiencia al frente del CFL 402, institución conveniada con la CTA de los Trabajadores, Acerbo advierte una realidad que necesita del acompañamiento del Estado: “Hace falta una presencia activa del municipio para promover y sostener programas integrales que incluyan infraestructura, capacitaciones y tutorías que fortalezcan las trayectorias laborales de los y las juninenses”.

Además, remarcó la importancia de que la educación para el trabajo se articule con herramientas concretas de comercialización y producción: “Necesitamos redes de producción y consumo, ferias permanentes, comercializadoras comunitarias, y otras iniciativas que sólo son posibles si el gobierno local decide estar presente”.

“La gente se capacita y apuesta al trabajo, pero necesita un Estado que acompañe ese esfuerzo para que sus proyectos tengan proyección, se consoliden y puedan comercializar. De eso se trata construir una economía del trabajo que mejore la calidad de vida de nuestra comunidad”, concluyó.