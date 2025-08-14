Interceptan el tren a Retiro y rescatan a una juninense menor de 12 años víctima de un secuestro

En la madrugada de este jueves 14 de agosto, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín, junto al Grupo Operativo de Investigaciones de Chacabuco, desplegó un importante operativo cerrojo en la estación de trenes der Chacabuco. Allí lograron interceptar una formación ferroviaria de la línea San Martín con destino a Retiro y detener a un hombre acusado de raptar a una niña de 12 años oriunda de Junín.

El operativo se inició a partir de la denuncia de la madre de la menor, radicada en la Comisaría Segunda de Junín, quien advirtió que su hija había salido de su domicilio y abordado un vehículo particular, aparentemente un remis. Con esta información, los investigadores activaron rápidamente el protocolo de búsqueda y, tras el análisis de cámaras de seguridad en la estación de trenes de Junín, detectaron a la niña en compañía de un hombre mayor de edad.

Con la colaboración de efectivos de la Policía Comunal de Chacabuco, se inspeccionaron los vagones de la formación, logrando rescatar a la víctima y proceder a la aprehensión del presunto captor, un sujeto oriundo de Misiones y residente en el AMBA.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia, acusado de rapto de menor mediante engaño y con fines de menoscabar su integridad sexual. Según fuentes de la investigación, el hombre había contactado a la niña a través de redes sociales, configurándose además el delito de grooming. Se constató que el sospechoso vestía una campera que simulaba pertenecer a fuerzas de seguridad, por lo que también se le imputó el delito de usurpación de títulos y honores.

La menor fue asistida por el Servicio Local de la Municipalidad de Chacabuco y restituida a su progenitora. El acusado permanecerá detenido en la sede policial de Junín hasta su primera audiencia judicial.

