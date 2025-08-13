El ganador del Séptimo Certamen literario Rody Moirón presenta su libro en Rosario

Este jueves 14 de agosto, a las 18.30, en la Librería Buchín (Entre Ríos 735), Omar Marsili presenta su cuarta tercera novela Náufragos de tierra, ganadora del VII Certamen literario de novela corta “Rody Moirón” de la ciudad de Junín.

En esta oportunidad, Omar Marsili, “El Tano” centra su escrito en la ciudad de San Pedro a partir de la historia de niños adolescentes que recorren “el pueblo” en el momento de la siesta, o en un momento donde no corre el tiempo. Travesuras, reflexiones filosóficas y coloridos personajes, tal vez conocidos en su propia infancia, aparecen en un relato que no tiene comienzo, desarrollo ni fin, si no que transcurre en el vaivén del imaginario, de la mente de niños que deambulan por las calles y lugares de San Pedro. Las barrancas del río Paraná, La Tosquera o “El Butti” son algunos escenarios presentados, entre otros, en los que el protagonista y su amigo Hermes se encuentran con otros personajes como Chablis, Diana, La madre o El loco Luisito.

La poesía y la narración se confunden en esta historia de infancia, de sueños, de personajes pintorescos y de un San Pedro lleno de historia, de pasado, presente y futuro.