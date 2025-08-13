La jubilación mínima aumentará en septiembre $ 5.970

El Gobierno nacional confirmó un aumento del 1,9% para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anse). Tras vetar la actualización adicional del 7,2% y el bono de $110.000, Javier Milei avanza con los incrementos por inflación para el sector.

El aumento es igual al dato de inflación de julio que dio a conocer este miércoles a las 16 el Indec. Impactará también en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y otras Asignaciones Familiares (SUAF).

Aumento para jubilados en septiembre 2025

De acuerdo al Decreto 274/2024, los jubilados y pensionados de la Anses deben tener actualizaciones todos los meses en sus haberes, según la inflación de dos períodos atrás.

Luego de que se conociera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, publicado por el Indec, el Gobierno confirmó de cuánto será el incremento: 1,9%.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025

Con el incremento del 1,9%, el haber mínimo jubilatorio pasará de $314.243 a $320.213. Con el bono de $70.000, se alcanzará la suma de $390.213.

En tanto, el haber máximo para jubilados pasará de $2.114.561 a $2.154.737.

Fecha de cobro en Mi Anses

Consultá las próximas fechas de pago de la siguiente manera: