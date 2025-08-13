Aprehendidos en distintos operativos realizados en Junín

En continuidad con los operativos de Saturación que se vienen implementando en los distintos barrios de la ciudad, los cuales se planifican y se coordinan en las reuniones de coordinación que se llevan a cabo semanalmente entre la Policía de Seguridad y la Secretaria de Seguridad del Gobierno Local. Ello con el fin de incrementar la presencia Policial como así también proceder a identificaciones de personas y vehículo, prevenir y disuadir todo tipo de delitos y faltas en general.

En uno de los procedimientos llevados a cabo, efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL procedieron en horas de la tarde en Arias y Rivadavia de la zona céntrica a la identificación de un sujeto de 29 años de edad, oriundo de la ciudad de La Plata (BA) estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo registra pedido de captura activa en el marco de causa caratulada S/ COACCIÓN, AMENAZAS y DAÑO, de fecha 15/10/2024, a requerimiento de Juzg. Correccional N° 5 Depto Judicial La Plata. Se procedió a la aprehensión del mimo, se lo traslado a sede de Comisaria Primera

En otros de los procedimientos realizados, también efectivos de UPPL afectados a tareas preventivas y de saturación en Barrio Villa del Parque, procedieron en horas de la madrugada en calles A Rodríguez y Aconcagua a la identificación de un sujeto de 32 años de edad, a quien le secuestraron en su poder envoltorio con marihuana. El mismo fue aprehendido por INFRACCION LEY 23.737 se lo traslado a sede de Comisaria Primera y fue puesto a disposicion de la Justicia.

En horas de la madrugada, en otro procedimiento llevado a cabo por efectivos de UPPL, llevando a cabo operativo de saturación en barrio Progreso fueron comisionados a calles C del Resero y Pastor Bauman ya que allí habría sujetos intentado abrir autos. Arribados inmediatamente al lugar proceden a la identificación de un sujeto mayor de edad, el cual se torna agresivos con los uniformados a quienes intenta agredir no logrando su cometido ya que fue rápidamente reducido y aprehendido. El mismo fue trasladado a sede de Comisaria Segunda por el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

También en barrio Progreso efectivos de UPPL afectados a tareas de saturación, procedieron en horas de la madrugada en Av Pastor Bauman en inmediaciones con Ruta Nac 188 a la identificación de un sujeto de 22 años de edad, a quien le secuestraron oculto entre sus ropas un arma blanca. Se procedió a la aprehensión del mismo por INFRACCION ARTICULO 43 LEY 8031 se lo traslado a sede Policial

Otro de los procedimientos llevados a cabo se registro en barrio El Molino, en donde efectivos del Grupo Motorizado SASU procedieron en horas del medio dia en calles Alte Brown y Rio Negro a la identificación de un sujeto de 29 años de edad a quien le secuestraron en su poder envoltorio con marihuana y oculta entre sus ropas arma blanca de fabricación casera. El mismo fue aprehendido por INFRACCION LEY 23.737 e INFRACCION ARTICULO 43 LEY 8031 trasladado a sede de Comisaria Primera

En barrio Alte Brown, efectivos del Comando de Patrullas procedieron en las ultimas horas de la tarde en un domicilio de calle Ameghino al 1300 aproximadamente a la aprehensión de un sujeto de 19 años de edad quien se hallaba en el domicilio de su madre ocasionándole molestias poseyendo la misma medidas cautelares vigentes dispuestas por el Juzgado de Familia de Junín . El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de DESOBEDIENCIA

Fuente juninhoy