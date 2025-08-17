Milei y Karina visitan Junín y se polariza la elección con Fuerza Patria

El presidente Milei va a aterrizar en la localidad de Junín en lo que será uno de los actos de la campaña provincial de La Libertad Avanza.

En la Cuarta Sección los libertarios pelean cabeza a cabeza con el peronismo la mayoría del electorado, por lo que Milei buscará con este acto sumar votantes para su espacio que le permita salir triunfante de la contienda electoral

Según la encuesta de Proyección, en la Cuarta sección el peronismo liderara el electorado con un 33,4%, lo que se traduce en 3 bancas. Lo sigue muy cerca en la encuesta los libertarios con un 32,3%, es decir 3 escaños; y lejos Somos, espacio del intendente Petrecca, con un 16,6%, que se queda con la banca restante.

El encuentro será el próximo martes 19 a las 18 horas. Así lo confirmó el candidato por la Cuarta Sección Electoral, Gonzalo Cabezas, quien también afirmó que el alto mandatario estará junto a su hermana, Karina Milei.

Encuensta de la consultora Proyección

A menos de un mes para las elecciones con las que se renovará la mitad de las bancas de la Legislatura bonaerense y los 135 Concejos Deliberantes de la provincia, la consultora Proyección publicó una profunda encuesta que vaticina un resultado favorable para el peronismo por apenas medio punto.

Según la encuesta de Proyección, Fuerza Patria ganaría en la provincia de Buenos Aires con el 38,1% de los votos, con el Frente La Libertad Avanza con 37,3%. En tanto, Somos Buenos Aires se quedaría con el tercer lugar con el 6,1% de los sufragios, el cual es seguido por el 4% de voto en blanco, el 3% del Frente de Izquierda y el 2,9% acumulado entre las expresiones políticas restantes.

Si bien con este resultado el peronismo sumaría legisladores y mantendría su motus de fuerza política más votada en la provincia de Buenos Aires, la encuesta da cuenta de la paridad electoral que existe en el territorio bonaerense. Es que, el justicialismo perdería en cuatro secciones y se quedaría con la votación general solo por la ola de sufragios provenientes del Conurbano bonaerense.

De todos modos, Fuerza Patria se quedaría con 31 bancas (22 diputados y 9 senadores), de las 29 que pone en juego, mientras que La Libertad Avanza se vería fuertemente favorecida con 34 nuevos escaños (21 diputados y 13 senadores), lo que la posiciona como la nueva oposición, desplazando con creces al PRO. En tanto, Somos pujaría para meter 4 legisladores (3 diputados y 1 senador).

Qué pasa en la Cuarta sección

