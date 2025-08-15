¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Grave accidente en la Ruta Nacional 7: El vehículo se desplazaba sentido Junín - Chacabuco

Ocurrió en el km 225.  Allí por motivos que se desconocen un conductor sufrió un despiste y posterior vuelco de un auto en el que se trasladaba. 2 hombtre de 22 y 43 años 

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 10:00

Un grave accidente de transito en el km 225 de la Ruta Nacional 7. Allí por motivos que se desconocen un conductor sufrió un despiste y posterior vuelco de un auto en el que se trasladaba. 

A raíz de ello fue solicitada la presencia del Servicio de Same para asistir a 2 masculinos de 22 y 43 años oriundos de CABA.

Se encuentran llevando las actuaciones, Personal de la Sub Delegación de la Comisaría de la Localidad de O'higgins y movíl de Policía Comunal. 

El vehículo se desplazaba sentido Junín - Chacabuco.

Fuente chacabucoenred