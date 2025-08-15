Grave accidente en la Ruta Nacional 7: El vehículo se desplazaba sentido Junín - Chacabuco

Un grave accidente de transito en el km 225 de la Ruta Nacional 7. Allí por motivos que se desconocen un conductor sufrió un despiste y posterior vuelco de un auto en el que se trasladaba.

A raíz de ello fue solicitada la presencia del Servicio de Same para asistir a 2 masculinos de 22 y 43 años oriundos de CABA.

Se encuentran llevando las actuaciones, Personal de la Sub Delegación de la Comisaría de la Localidad de O'higgins y movíl de Policía Comunal.

El vehículo se desplazaba sentido Junín - Chacabuco.

Fuente chacabucoenred