Piden "planificación e inversiones" para el Parque Natural Laguna de Gómez

Daniel Sosa, vecino del Parque Natural Laguna de Gómez y candidato a concejal por el Frente Fuerza Patria, propuso abrir un debate serio en el Concejo Deliberante sobre el futuro del principal destino turístico de Junín. Su iniciativa busca impulsar una nueva planificación urbana y una estructura legal que permita atraer inversiones públicas y privadas.

“El único avance en los últimos diez años fue la construcción del espigón con fondos provinciales. Desde el municipio no hubo nuevas inversiones, y hoy el atractivo de la Laguna depende casi exclusivamente del clima, porque no se generaron otras propuestas de entretenimiento, más allá de los restaurantes que ya están hace décadas”, cuestionó Sosa.

El dirigente que integra la lista que encabezan Fernando “Turi” Burgos como primer candidato a concejal y Valeria Arata como candidata a senadora provincial, remarcó que existen espacios con gran potencial sin ningún tipo de desarrollo: “Con la construcción del Autódromo y el traslado de la pista de motos se generaron nuevos terrenos en la Laguna, pero todo sigue igual. No hay planificación ni proyección a futuro”.

Sosa también hizo foco en los problemas estructurales que frenan el crecimiento: “La situación de las parcelas antiguas, las viviendas con tenencia precaria y los terrenos recuperados sigue sin resolverse. No hay un plan serio para la llegada de inversiones ni para avanzar en la escrituración de los lotes existentes”.

Finalmente, el candidato concluyó: “Si queremos que la Laguna recupere su lugar como motor turístico de Junín, necesitamos un marco normativo moderno y consensuado que permita el desarrollo sustentable del área y la llegada de inversiones”.