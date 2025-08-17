Cibercrimen Junín rastrea y recupera elementos robados de una vivienda

La Sección de Investigaciones de Cibercrimen Junín, juntamente con la División de Investigaciones Cibercrimen Interior Norte IV – Bragado, logró esclarecer un robo perpetrado en una vivienda de la ciudad de Junín, recuperando parte de los elementos sustraídos e identificando a sus autores.

El hecho ocurrió el 15 de junio de 2025, en el Barrio «El Picaflor», cuando autores desconocidos ingresaron a un domicilio aprovechando la ausencia de sus moradores. Del interior sustrajeron una consola de videojuegos, dos teléfonos celulares, una notebook, dinero en efectivo y prendas de vestir de primeras marcas.

La investigación

Tras la denuncia, la Justicia derivó la investigación a los detectives tecnológicos, quienes se centraron en el rastreo de los equipos robados mediante sus números de IMEI y las conexiones de líneas telefónicas utilizadas posteriormente. Además, se emitió un requerimiento oficial a SONY, por lo que la pesquisa continúa.

Con la intervención de la Fiscalía N.º 1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la Agente Fiscal Dra. Vanina Lisazo, se gestionaron oficios a las compañías de telefonía móvil, se analizaron datos obtenidos por el sistema TGI (Tecnología y Gestión para la Investigación) y se realizaron tareas de OSINT (investigación en fuentes abiertas). Todo ello permitió reconstruir la circulación de los dispositivos sustraídos y sus posibles tenedores, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

El trabajo coordinado posibilitó solicitar seis órdenes de allanamiento, libradas por el Juzgado de Garantías N.º 3 de Junín, que se ejecutaron el martes 12 de agosto de 2025 en distintos puntos de Junín y en la localidad de Baigorrita.

Intervención de otras dependencias de la policía bonaerense

La magnitud del operativo demandó más de 50 efectivos bonaerense y requirió la intervención de múltiples fuerzas encabezados por la Sección de Investigaciones de Cibercrimen Junín juntamente con la División de Investigaciones Cibercrimen Interior Norte IV – Bragado, División de Investigaciones Cibercrimen Descentralizada I – Región Capital (La Plata), División de Investigaciones Cibercrimen Descentralizada II – AMBA Norte (La Matanza), División de Investigaciones Cibercrimen Descentralizada III – AMBA Sur (Berazategui), División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI), Departamental de Seguridad Junín (SASU y GTO Comisaría Junín Primera), Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Junín, Infantería Junín, Comando de Patrulla Rural (CPR) Junín y Detectives de la DDI Junín.