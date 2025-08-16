Arrancó la Expo Junín con poca expectativas y sin visitas de autoridades importantes

La apertura oficial de la tradicional muestra agroindustrial, ganadera y comercial se realizó ayer en el predio de la Sociedad Rural de Junín, con la presencia del intendente Pablo Petrecca, el presidente de la institución organizadora, Hernán Guibelalde, y el rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, entre otras autoridades.

Cabe destacar que además de la exhibición de maquinarias y stands productivos, la Expo Rural ofrece propuestas para todas las edades, espectáculos artísticos con talentos locales, espacios de juegos para niños, muestras educativas, propuestas gastronómicas y actividades especiales por el Día del Niño. La programación se extenderá durante todo el fin de semana.

Durante la apertura, el intendente Pablo Petrecca destacó la importancia de la exposición para Junín y para toda la provincia: “Este evento ya es una marca registrada, no solamente en nuestra ciudad sino en todo el territorio bonaerense, año tras año nos sorprende con cosas nuevas y muestra, de manera concreta, el gran potencial que tiene el campo argentino, el campo ha demostrado a lo largo de la historia que es motor productivo fundamental de la Argentina, y en Junín también lo es, junto a la gastronomía, el comercio, la educación y las distintas actividades que acompañamos desde el Gobierno local”.

Asimismo, el Jefe Comunal también subrayó el valor de integrar el sector productivo con el desarrollo cultural y turístico y afirmó: “Esta muestra no solo es agro, también es ciudad, tenemos stands del Museo Municipal, el Acuario, artistas locales, espacios de juegos y propuestas especiales por el Día del Niño, el campo y la ciudad son uno solo, y este fin de semana invitamos a todas las familias a recorrerla, disfrutarla y reconocer el enorme potencial de nuestro partido”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde, agradeció el apoyo del Gobierno de Junín y remarcó la relevancia de la expo: “Es muy importante para nosotros contar con la presencia del intendente y de todo su equipo, no solo en este acto, sino en el acompañamiento constante para que esta muestra sea relevante y quede en la historia, este es un espacio que refleja no solo la fuerza del agro, sino también la del comercio, la gastronomía, la hotelería y nuestros recursos naturales”.

En ese sentido,también resaltó que “la Expo Rural es una verdadera vidriera para toda la región, nosotros la llamamos una ‘Expo Junín’ porque muestra el potencial de nuestra gente y de nuestro territorio en su totalidad, aquí se conjuga lo productivo con lo social y lo cultural, y eso la convierte en una cita imperdible para todos los que quieren conocer lo que somos capaces de generar”.

“Durante todo el fin de semana, además de la exhibición de maquinarias y productos agropecuarios, la agenda de actividades incluye espectáculos con artistas locales , charlas técnicas, muestras educativas, propuestas gastronómicas y espacios de recreación para grandes y chicos, a su vez contará con atracciones especiales por el Día del Niño, estamos muy contentos y las expectativas son enormes» detalló para cerrar el titular de la institución.

*Sábado 16 de Agosto

Boleterías Habilitadas: Entrada General $ 5.000 – Jubilado $ 2.000

Menores de 12 años: Gratis

8:30 hs. Actuación del jurado de clasificación de Bovinos Puros controlados, ovinos y Porcinos (Corrales, galpón ovinos y Pista Central)

9:00 hs. Actúa Jurado de clasificación Caballos Criollos: Morfología Hembras

10:00 hs. Apertura al Público – Habilitación de Boleterías.

Curso de Alambradores.

11:00 hs. Conferencia “Economía Global en el Transporte mediante la implementación de planes eficientes de Conservación en la Red Vial Rural de la Región”

Ing. Gastón Blanc

‘Taller de Caminos Rurales en Junín’

Rev. Vial. Sra. Analía Wlazlo

Salón La Carminia

12:00 hs. Conferencia “Cosechando Rentabilidad con la IA”

Ing. Maximiliano Fochi

Salón La Carminia

14:00 hs. Actúa Jurado de Clasificación en Bovinos Puros de Pedigree (Pista Central)

15:00 hs. Competencia Aparte Campero – ACCC

Paseo en caballo para niños y paseo en carruaje (Finaliza a las 17 hs.)

19:00 hs. After Rural – Shows en vivo en Patio Gastronómico de ‘Los Gringos’ y ‘Sin Etiquetas’

20:00 hs. Entrega de premios de la Exposición Ganadera – Salón La Carminia

0:00 hs. Cierre al Público

*Domingo 17 de Agosto

Boleterías Habilitadas: Entrada General $ 5.000 – Jubilado $ 2.000

Menores de 12 años: Gratis

10:00 hs. Apertura al Público – Habilitación de Boleterías.

Inicio Campeonato de Alambradores

Remate de Reproductores porcinos.

10:30 hs. Misa en acción de gracias (Frente a la ermita de María Auxiliadora)

Remate de Reproductores porcinos.

12:00 hs. Inauguración Oficial EXPOJUNIN 2025 – Pista Central

Desarrollo: presentación de autoridades. Himno Nacional Argentino. Discursos. Desfile de Reproductores premiados.

Almuerzo Oficial – Salón La Carminia

15:00 hs. Competencia Aparte Campero – ACCC

Final Campeonato de Alambradores

Remate de reproductores de granja.

Paseo en caballo para niños y paseo en carruaje (Finaliza a las 17 hs.)

17: hs. Festejo del día del niño – Chocolate caliente en el Stand del Grupo de Artillería 10

18:00 hs. Cierre Rural – Shows en vivo en Patio Gastronómico de ‘Melina Salvay’ y ‘Divina Decadencia’

19:00 hs. Cierre al Público

*Lunes 18 de Agosto

10:00 hs. Apertura al Público

14:00 hs. Venta de Reproductores Bovinos y ovinos – Pista central

Remata: Cía. Consignataria Paz Hno. S.R.L.

18:00 hs. Clausura de la EXPOJUNIN 2025