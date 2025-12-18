Caputo escrachó a Fiorini: Junín cobra una de las tasas de combustibles más altas de la Argentina

Este miércoles, Luis "Toto" Caputo buscó profundizar su guerra con los intendentes con la publicación de un portal que expone a los municipios que más cobran tasas.



Sin embargo, en el tributo más cuestionado por el ministro de Economía, la tasa vial que se grava a la carga de combustibles, el mapa de calor lanzado por Caputo expone a liberatirios y PRO, entre ellos al intendente interino de Junín, Juan Fiorini.

Sucede que, según las planillas publicadas por Economía, en la provincia de Buenos Aires el municipio de Junín cobra $11 por litro. Dinero que no tiene ningún fin específico y engorda las cuentas municipales.

De hecho, este polémico tributo ya fue cuestionado días atrás por dirigentes del Frente Renovador, quienes pidieron su derogación.

que más cobra en concepto de tasa vial es General Pueyrredón (Mar del Plata). No solo eso, el rojo del mapa de calor es compartido por otro municipio aliado de los libertarios, Pinamar, gobernado por Juan Ibarguren.

Detalles

Concretamente, el informe de Caputo muestra que Pinamar y Mar del Plata son los únicos dos municipios en rojo al alcanzar una base imponible del 3% por litro de combustible o fracción de GNC expendido.

Desde el año pasado, el conflicto central de Caputo con los intendentes fue por el cobro de la tasa vial a la carga de combustibles, por la que incluso demandó en la Corte al municipio de Lomas de Zamora, al mando del peronista Federico Otermín.

Ahora, con el lanzamiento del denominado "portal de Transparencia Tributaria Municipal" en Economía salieron a escrachar a las comunas que aplican gravamenes cuestionados por el gobierno libertario.