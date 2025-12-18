¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

policiales

Grave accidente en Ruta 7: Un hombre descendió de un vehículo para dirigirse a un almacén y fue embestido por un camión

El accidente ocurrió en el km 213 de Ruta Nacional N°7. El hombre se encuentra internado en la Terapia Intensiva del Hospital Nuestra Señora del Carmen con Asistencia Respiratoria Mecánica, fractura de hueso de cráneo y trauma de tórax grave. Su pronóstico es reservado.

Por Redacción

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 09:00

Un hombre oriundo de Concepció del Uruguay sufrió un grave accidente cuando, según testigos, descendió de un vehículo para dirigirse a un almacén de la zona y fue embestido por un camión que pasaba por el lugar.

Fuente quepensaschacabuco