Grave accidente en Ruta 7: Un hombre descendió de un vehículo para dirigirse a un almacén y fue embestido por un camión

Un hombre oriundo de Concepció del Uruguay sufrió un grave accidente cuando, según testigos, descendió de un vehículo para dirigirse a un almacén de la zona y fue embestido por un camión que pasaba por el lugar.

El accidente ocurrió en el km 213 de Ruta Nacional N°7. El hombre se encuentra internado en la Terapia Intensiva del Hospital Nuestra Señora del Carmen con Asistencia Respiratoria Mecánica, fractura de hueso de cráneo y trauma de tórax grave. Su pronóstico es reservado.

Fuente quepensaschacabuco