Cuenta DNI mejoró el descuento en carnicerías por Navidad: qué día aprovecharlo

En plena cuenta regresiva hacia las fiestas de fin de año, el Banco Provincia confirmó una mejora clave en uno de los beneficios más utilizados por los usuarios de Cuenta DNI. Se trata del descuento especial en carnicerías, granjas y pescaderías, una promoción que vuelve a cobrar protagonismo en un contexto de precios navideños en alza.

El reintegro apunta a aliviar el gasto de las compras típicas de la mesa festiva, como el asado, las carnes blancas y el pescado, y se suma a otras promociones vigentes durante diciembre, pensadas tanto para las celebraciones como para la compra de regalos.

Cómo es el descuento en carnicerías

Para diciembre de 2025, el Banco Provincia definió una fecha única con condiciones mejoradas, convirtiendo este beneficio en el más fuerte del año dentro del rubro carnes.

Fecha: sábado 20 de diciembre

Descuento: 35 % sobre el total de la compra

Tope de reintegro: $7.000 por persona

Consumo estimado para alcanzar el tope: alrededor de $20.000

El objetivo es acompañar uno de los momentos de mayor consumo del año, cuando las familias se preparan para Navidad y Año Nuevo.

Cómo aprovechar al máximo el reintegro en carnicerías

Para sacar el mayor beneficio posible, desde el banco recomiendan tener en cuenta algunos puntos clave al momento de comprar:

Realizar una compra única cercana al monto necesario para alcanzar el tope de reintegro.

Verificar que la carnicería, granja o pescadería esté adherida a los beneficios de Cuenta DNI.

Pagar a través de QR o Clave DNI desde la aplicación.

Esperar la acreditación automática del reintegro, que se deposita en la cuenta sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El descuento se aplica directamente sobre el consumo final, sin carga de comprobantes ni gestiones extra.

Un alivio clave en un mes de gastos elevados

El beneficio en carnicerías se consolidó como uno de los más valorados por los usuarios de Cuenta DNI, especialmente en diciembre, cuando los gastos suelen multiplicarse por las reuniones familiares, los regalos y las celebraciones de fin de año.

Además de este reintegro especial, la billetera digital del Banco Provincia mantiene durante diciembre otras promociones destacadas:

Descuentos en supermercados,

Beneficios en comercios de cercanía,

Cuotas sin interés en rubros seleccionados.

Con un tope reforzado y una fecha estratégica, el descuento del sábado 20 de diciembre promete volver a ser uno de los más aprovechados del mes, ideal para quienes planean una mesa navideña completa sin desajustar el presupuesto.