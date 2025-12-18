Las 149 viviendas paralizadas del plan PROCREAR pasaron a manos del Banco Hipotecario

Eduardo Diotti, secretario general de la UOCRA Junín y uno de los dirigentes más presentes durante todo el desarrollo de la obra, dijo en declaraciones a Grupo La Verdad desde el martes 15 de diciembre las 149 viviendas que construía la empresa Pirámides pasaron a manos del Banco Hipotecario.

El dirigente gremial aseguró además a dicho medio que “la empresa ya levantó todo y se fue, sacaron inclusive las casetas de seguridad que estaban en el interior del predio. Desmontaron todo”.

Asimismo el entrevistado señaló que “todavía no sabemos qué hará el Banco ahora con la obra, no se ha dado a conocer nada oficialmente”.

Las unidades están ubicadas en el cuadro que conforman las calles San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas e intendente Borchex.

Se trata de 20 dúplex que están terminados y listos, más otros tantos que tienen un avance del 70 por ciento de la obra y el resto en se encuentra en un 50 por ciento de su ejecución.

Sobre principios de noviembre de este año el Ministerio de Economía oficializó la creación de un procedimiento para la venta de viviendas y terrenos que pertenecían al Fondo Fiduciario Procrear, disuelto en 2024.

La medida, establecida por la Resolución 396/2025, disponía que todas las operaciones debían realizarse mediante subastas electrónicas públicas a través del sistema nacional SUBAST.AR, administrado por la Secretaría de Obras Públicas.

El objetivo era liquidar de manera ordenada los activos del programa y destinar los fondos a obligaciones pendientes, tras más de una década de proyectos ejecutados bajo contratos de locación de obra.

Pro. Cre. Ar fue creado en 2012 y operó durante 12 años como una de las principales herramientas de acceso a la vivienda en todo el país.

Desde la disolución del fondo, establecida por el Decreto 1018/2024, la administración y disposición de los bienes pasó al Ministerio de Economía, que definió un mecanismo específico para su venta, bajo criterios de transparencia, trazabilidad y control estatal.

Entonces, en nuestra ciudad el bloque de concejales de Unión por la Patria manifestó que “uno de los problemas más sensibles de los vecinos es la falta de vivienda, y el Gobierno destruye una de las políticas públicas más exitosas. Muchos juninenses accedieron a su casa con el Pro.Cre.Ar, que no sólo sirvió para que alcanzar la casa propia, si no que durante varios años fue motor de la economía local a partir de la cientos de viviendas que se construyeron”.

Y reclamó al municipio que pida “la devolución de los terrenos donde se encuentra emplazado el complejo habitacional para poder instrumentar un plan local para su finalización”.

No obstante, antes, el propio Diotti había declarado: “No es tan fácil la situación porque no se puede traspasar al municipio y que se pidan los lotes o las viviendas. Hay un contrato firmado con Nación por las 149 viviendas en Junín y ya están los elementos comprados y acopiados para terminarlas. Hay 20 dúplex que ya están terminados y listos para el sorteo, mientras que otras viviendas tienen un avance de obra de entre el 50 y 80 por ciento”.

