Fiorini no les otorgará bono de fin de año a los municipales

En una reunión que el intendente interino, Juan Fiorini, acompañado por el Manuel Llovet, mantuvo con los representantes del sindicato de trabajadores municipales, encabezados por el secretario general Gabriel Saudan y el adjunto, Claudio Camilo, que sirvió para trazar un balance de lo que ha sido el año de trabajo.

En ese marco, Fiorini anunció que los trabajadores municipales cobrarán, como es habitual, las horas extras el día 20. En tanto, el día 23 percibirán el aguinaldo y el día 30, el sueldo correspondiente del mes, con la actualización del 2,5. El dato a destacar es que no habrá bono de fin de año.

De esta manera, en el transcurso del 2025 los trabajadores municipales han recibido en tiempo y forma las actualizaciones mensuales siempre y un año más, con salarios que según informaron desde el municipio, acompañaron la inflación.