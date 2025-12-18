Alivio para los juninenses: LLA y el PRO no pudieron eliminar los beneficios de "zona fría"

Durante la última madrugada, en la Cámara de Diputados se rechazó por amplia mayoría la eliminación del beneficio de Zona Fría, una medida que había generado gran preocupación en Junín. La decisión parlamentaria confirmó la continuidad del régimen especial de tarifas de gas para la región.

La votación se dio en el marco del tratamiento del Presupuesto, donde el oficialismo logró la aprobación general, aunque no consiguió sostener algunos artículos polémicos (Discapacidad y financiamiento universitario). Entre ellos, quedó descartada la posibilidad de avanzar con la quita del esquema que reconoce condiciones climáticas de amplias zonas del país y establece una facturación diferencial.

De esta manera, las ciudades de la región seguirán bajo el mismo régimen de facturación vigente, evitando un aumento en el costo del servicio de gas natural. La resolución representa un alivio para miles de usuarios residenciales, especialmente en un contexto de ajuste y eventuales aumentos de tarifas.