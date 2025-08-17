Con Petrecca en la tribuna: Presidente de Carbap pidió arreglar los caminos rurales

En el marco del acto oficial por una nueva edición de la Expo Junín, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, se hizo presente y aprovechó el micrófono para pedir por una solución para el mal estado de los caminos rurales en el partido.

El pedido del dirigente se dio a metros del intendente Pablo Petrecca, quien no podía disimular su molestia por las declaraciones. Como se sabe, el municipio de Junín desde hace tiempo desistió de avanzar en un arreglo de los caminos, y presentó un proyecto para su "privatización", que aún no obtuvo el visto bueno en el HCD.

"A través de ese trabajo de CARBAP y a través del trabajo en conjunto con este intendente van a buscar la solución a los caminos porque en verdad la gente que tiene campo, la gente que produce, que se quiere desarrollar en el exterior, lo pueda hacer con igualdad", resaltó.

Y agregó que "por los caminos rurale sno son sólo para la producción, sino para ue nuestros chicos se puedan educar, para que ante un accidente una ambulancia pueda entrar, para que la patrulla riural pueda recorrer", concluyó.