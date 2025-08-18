Tras 10 años de gestión, Petrecca se comprometió a "trabajar" para mejorar los caminos rurales

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, quien atraviesa su tercer mandato como jefe comunal (cargo que asumió el 10 de diciembre de 2025), se comprometió a "trabajar" para solcuonar la crítica situación de los caminos rurales de la ciudad.

La insólita promesa del jefe comunal se dio en el marco de una nueva Expo Junín, donde el malestar por el crítico estado de los caminos derivó incluso en que el presidente de Carbap exigiera una pronta solución.

"Este nuevo sistema, con el Municipio controlando y las comisiones supervisando, nos va a permitir que cada peso invertido en la tasa se traduzca en caminos transitables y seguros, es un cambio de rumbo que asumo con la decisión de que los vecinos rurales puedan tener la infraestructura que merecen", afirmó Petrecca.

Cabe recordar que actualmente casi no hay obras para el mantenimiento de los caminos rurales, lo que derivó en esta propuesta para "privatizarlos", que aún no obtuvo el visto bueno del HCD.