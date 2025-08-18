Una panfleteada "picó" la previa del acto de Milei en Junín

A un día de que el presidente Javier Milei arribe a Junín para presentar la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza, en la noche de este domingo una panfleteada calentó el arribo del mandatario.

Las inmediciones del Teatro San Carlos, donde Milei encabezará este martes el acto de presentación, amaneció con panfletos con reclamos por la obra del Paso Bajo Nivel, la cual fue paralizada por el gobierno nacional dentro del plan de "Obra Pública 0".

"Milei Bajo Nivel = Comercios Fundidos", destacaba el panfleto que "picó" la previa del arribo de Milei a Junín.