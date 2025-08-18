Sarmiento y Atlético Tucumán juegan hoy en el Eva Perón

Por la quinta jornada del Torneo Clausura, Sarmiento y Atlético Tucumán se enfrentan en el Estadio Eva Perón, este lunes a las 19 horas, con el arbitraje de Jorge Baliño.

El Verde suma cinco puntos en la Zona B y llega luego de conseguir su primer triunfo en el torneo frente a San Martín de San Juan, mientras que el conjunto visitante (también cinco puntos) perdió en la semana por la Copa Argentina y lleva dos sin triunfos en el certamen.

El duelo, que además es importante por la tabla anual, tendrá la inauguración de la pantalla led que está instalada detrás del arco que da a calle Gandini y además, una particular camiseta al estilo del Celtic de Escocia, imitando la que el club usó en 1968.

Probables formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Elián Giménez, Gastón González; Santiago Rodríguez e Iván Morales Bravo. DT: Facundo Sava.

Atlético: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Mateo Coronel; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez