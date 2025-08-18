Tavela es candidata a diputada nacional: "Vamos a representar a quienes creen en una Argentina con educación pública, desarrollo y respeto institucional"

Tras el portazo que dio el radicalismo, finalmente Florencio Randazzo logró quedarse con el primer lugar de la lista de diputados de Provincias Unidas. El segundo lugar quedó para Margarita Stolbizer.

El armado auspiciado por los gobernadores terminó confluyendo con Encuentro Federal, el frente que habían anotado Stolbizer y Emilio Monzó. Este último irá en el tercer lugar de la lista. Los tres ocupan actualmente una banca en el Congreso.

El cuarto lugar es para Danya Tavela, actual legisladora juninense que responde a Martín Lousteau. "Con enorme orgullo asumo la candidatura a diputada nacional por Provincias Unidas. Junto a una gran lista de candidatos con experiencia y compromiso, vamos a representar a quienes creen en una Argentina con educación pública, desarrollo y respeto institucional", destacó la juninense.

